〈研華法說〉2025年AIoT商機起飛 5年內建構15個新事業部

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (4) 日召開法說會，董事長劉克振指出，AIoT 產業將在 2025 年快速成長，軟體、行業集成將是新趨勢，在接下來 5 年內將建構 15 個 AIoT 新型態事業部，搶攻相關商機。

劉克振表示，根據 Gartner 研調數字，2020-2025 年 AIoT 應用市場將在軟體解決方案及行業集成服務方面強勁成長，為迎接趨勢，將擴大投資軟體平台 WISE-IoT、行業專屬集成套件 (Solution Ready Package, SRP)，以及綜合服務 Advantech Service Plus(AS+) 等相關事業。

劉克振也提出構建新型態事業部 (Emerging SBU) 的藍圖，根據計畫，將在 2025 年底前將完成設立 15 個新事業部，包括 AIoT 各類軟體平台及工業 App 產品約 5 個事業部，SRP 事業部約 7 個，以及上 AS + 新型態服務事業部 3 個。

其中， 7 個 SRP 事業部橫跨智慧製造、設備聯網、智慧節能、環境及水處理、智慧城市服務、智慧零售、智慧醫院等行業領域。

此外，研華也強化 Globally Integrated Regional Competence(GIRC) 的全球布局策略，研華綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙表示，將首先在日、韓兩地執行，進行組織重整、新隊形建構，並以二地營收在 2025 年超過 4 億美元為目標，後續也將逐步在中國以及台灣實踐落地。