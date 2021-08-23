洋華Q3遞延訂單逐步出貨 Q4營運創全年高峰

洋華 (3622-TW) 在台電工程恢復施工下，機電業務顯著回溫，加上光電業務維持穩健出貨動能，7 月營收月增近 1 倍，展望本季，洋華認為，機電業務持續有遞延出貨效應，年底又是公部門年度標案達成旺季，看好第四季仍是全年營運高峰。

洋華機電業務為配合台電等公部門進度出貨，受國內 5 月中旬疫情升溫，全國實施三級警戒影響，第二季施工進度多展延至下半年，連帶洋華第二季機電業務明顯衰退，營收、獲利均較首季下滑。

展望本季，洋華表示，機電業務尚待台電工程時間表確定，部分遞延訂單已安排在 8、9 月出貨，原定第三、四季訂單也不受影響，認為全年台電等終端客戶將達成年度預算目標，維持第四季是全年營運高峰看法。

光電業務方面，洋華去年擴大導入貼合服務 (LCM) 設備，效益可望在今年發酵，預期增加光電業務約 20-30% 營收，也有利進一步搶攻健身器材、電子紙等相關領域商機，此外，受缺料、運輸限制影響，客戶訂單能見度也拉長至年底，樂觀今年光電業務將穩健成長。

海外廠區方面，受東南亞疫情影響，洋華越南廠區雖維持正常營運生產，但配合當地防疫政策，有 6 成員工住在廠內宿舍，目前也爭取在 8 月底前為員工施打疫苗，相關防疫成本將可由其他宿舍出租租金彌補。