洋華遞延機電業務訂單Q3補上 營運將優於Q2

觸控面板廠洋華 (3622-TW) 受台電工程施工遞延影響，6 月、第二季機電業務均低於預期，展望下半年，洋華指出，隨著台電施工進度逐步恢復，遞延訂單將可望在第三季陸續補上，下半年既有訂單也依計畫進行，估整體出貨動能、營運都將較第二季成長。

洋華 6 月營收達約 8800 萬元，月減 17.2%、年減 22.9%，第二季營收達 3.2 億元，季減 5.3%、年增 34.4%，均低於原預期，主因是機電業務受國內疫情 5 月中爆發、終端台電施工進度遞延影響。

展望下半年，洋華指出，第二季未完成訂單將配合施工進度，在下半年陸續出貨，但全年訂單目標並未改變，第三季已有逾 8 成訂單按原計畫持續進行，剩餘 2 成則要視台電施工進度而定。

光電業務方面，洋華因去年起擴大導入貼合服務，今年以來訂單動能穩健，能見度維持 2 個月，第三季可望維持高檔，估全年光電、機電兩大業務占比將從去年 5:5 回升至 6:4，雖然料況仍是短期隱憂，但已透過提前備料因應。

另一方面，東南亞疫情嚴峻，洋華指出，越南廠區目前營運維持正常，將持續配合當局防疫措施，而所屬工業區也預計 7 月底前為所有區內廠商員工安排施打疫苗。

洋華累計上半年營收達約 6.57 億元、年增 85.8%。