聯亞新冠疫苗未過EUA、漢唐經營權變天、當沖降稅再延三年 本周大事回顧

聯亞生技開發的新冠疫苗因中和抗體數據未達審核標準，未取得緊急授權使用 (EUA)，對此，聯亞表示將提出申訴，而無塵室設備龍頭完成董事改選，由已故董座遺孀李惠文為首的市場派拿下 5 席董事，取得經營權，另外，行政院會 19 日也拍板通過當沖降稅將再延長 3 年，以下是本周重要大事預告：

聯亞新冠疫苗未通過緊急使用授權 擬提出申訴

聯亞生技開發的新冠疫苗 UB-612 因中和抗體數據與 AZ 相比未達到審核標準，食藥署 16 日未通過緊急使用授權 (EUA)，聯亞生技強調將向 CDE 與 TFDA 申訴，提議以 Delta 變異株同時比較 UB-612 與 AZ 疫苗所產生的抗體力價，評估 UB-612 的中和抗體保護力。

漢唐董事改選 李惠文拿下 5 席經營權確定變天

無塵室設備龍頭漢唐 17 日進行董事改選，由已故董座遺孀李惠文為首的市場派拿下 5 席董事，確定拿下經營權，李惠文也如外界預期出任董座一職，展望未來，即將退休的現任董座陳朝水表示，訂單已看到未來 2-3 年，雖然新經營團隊會有一段磨合期，但目前看起來不會有問題。

政院拍板當沖降稅延長 3 年 將送立院審議

行政院會 19 日拍板通過財政部提出的「證券交易稅條例」第 2 條之 2、第 3 條修正草案，也就是當沖降稅優惠確定延長 3 年，將實施至 2024 年 12 月 31 日，稅率維持千分之 1.5，將函請立法院審議。

行政院發言人羅秉成表示，本次財政部修法，將現股當沖降稅措施繼續延長 3 年，將有助台股持續活絡，促進證券市場長遠發展，帶動經濟成長。

英特爾架構日證實 台積電拿下 3 大製程訂單

英特爾 18 日舉辦架構日活動 (Intel Architecture Day 2021)，會中介紹英特爾下一世代產品架構計畫，也揭露與台積電在 7 奈米、6 奈米、5 奈米等先進製程的合作細節。

英特爾架構日揭曉 Alder Lake 第 12 代 Core 處理器架構，使用 8 效能核心 (P-core) 與 8 效率核心 (E-core)，採用 Intel 7 製程工藝，同時發布次世代 Sapphire Rapids 伺服器處理器。

在繪圖晶片方面，英特爾則計畫推出 Alchemist 繪圖晶片、Ponte Vecchio 繪圖晶片，其中前者將委由台積電 6 奈米製程，後者在 Xe Link IO 連結晶片、運算晶片也將分別採用台積電 7 奈米、5 奈米製程。

不受疫情影響 7 月外銷訂單連十七紅續創歷年同期新高

經濟部統計處 20 日公布 7 月外銷訂單，隨著全球經濟穩健復甦，科技應用、傳產貨品需求回升，各大貨品接單仍全面續揚，7 月外銷訂單達 553 億美元，月增 2.9%、年增 21.4%，連十七紅，續創歷年同期新高，累計前 7 月外銷訂單達 3652.2 億美元、年增 36.2%，也是歷年同期新高。

展望 8 月，統計處認為，在電子科技產品、傳統貨品雙動能延續下，外銷訂單可望連十八紅，續創歷年同期新高，估將達 550-565 億美元，月增幅為 -0.5% 到 2.2%，年增幅則落在 20.9% 到 24.2%，