收購 Hermez 使 Polygon 成爲最全擴容方案，其他 L2 如何接招？

至今沒有一個像 Polygon 一樣推出數量如此多的擴容方案。

撰文：潘致雄

Polygon 以 2.5 億美元收購 Hermez 可能是迄今爲止 第二大的區塊鏈原生協議併購案 ，以太坊擴容方案 Polygon 也因此補全了目前難度最高、基於零知識證明 （ZK） 的擴容技術，朝他們設想中提供的「全棧」擴容解決方案又近了一步。

由於 Polygon 在以太坊擴容領域提供了多方面的解決方案，因此團隊曾自比「以太坊擴容瑞士軍刀」。其中就包括最核心的 Polygon PoS 鏈 ，兩套成熟解決方案 Polygon SDK 和 Polygon Plasma ，以及不久前公開的試圖搭建專用的數據可用層的 Polygon Avail 。

而 Hermez 的加入進一步使 Polygon 進一步補齊 Rollup 類的方案，而且是直接一步到位的 ZK Rollup 技術。

Hermez 團隊之前是 去中心化身份系統 iden3 的開發團隊，他們是在開發身份系統中逐漸萌生了探索 ZK Rollup 擴容方案的想法，此前還得到過 以太坊基金會 的支持。

隨着這一合併的完成， StarkWare 和 zkSync 已經成爲了爲數不多的能夠在提供全套擴容解決方案上挑戰 Polygon 的競爭者，這兩個團隊都提供了兩檔的解決方案，用戶可以從「成本更低」和「更安全」中自由選擇。尚不清楚 Optimistic Rollup 類的擴容方案 Arbitrum 和 Optimism 是否會嘗試除了 Rollup 之外的更低成本解決方案，畢竟 Rollup 的擴容效率是存在上限的，除非以太坊可以真正部署分片技術。

區塊鏈網絡的首次全面合併？

今年 3 月，兩個專注於隱私技術的 區塊鏈底層協議 Keep Network 和 NuCypher 團隊選擇進行網絡合並，合併後的網絡被稱爲 KEANU 。這也是加密貨幣行業內第一次提出了合併的概念，所以雙方在提出概念後，分別在各自社區進行了治理和投票，逐漸推進網絡的合併。

Keep Network 是 Thesis 公司旗下的一個項目，其隱私協議層被用來開發了比特幣資產跨鏈協議 tBTC。Keep Network 本來是爲以太坊提供隱私層的方案，利用鏈下的容器存放隱私數據，而 tBTC 利用了 KEEP 代幣和其多簽名機制。

而 NuCypher 則專注於全同態加密 （FHE） 技術，他們提供的代碼庫可以使外部節點對加密數據進行安全、私密的計算。

在提出合併概念後，雙方也在隨後的幾個月逐漸推進了合併的具體細節，兩者推出的新代幣被稱爲 T，總量爲 100 億，其中 NU 和 KEEP 代幣持有者可以分別獲得 45%，剩下的分配至 KEANU DAO，由社區治理。而雙方的開發團隊將保持獨立。

相比之下，Polygon 和 Hermez 雖說是代幣合併，但其實 本質是收購 ，Hermez 的 HEZ 將被吸收到 Polygon 網絡中，也最終將換成 MATIC 代幣，所以 Polygon 團隊表示： 「據我們所知，這是區塊鏈網絡的首次全面合併」。

Polygon 和 Hermez 如何合併？

對於區塊鏈協議來說，合併至少包含三個部分： 代幣、團隊、技術 。

由於 Polygon 是完全收購 Hermez，所以 Polygon 的生態中將只會有 MATIC 這一種代幣，Hermez 的 HEZ 將可以通過 1 HEZ = 3.5 MATIC 這一確定的比例兌換成 MATIC。HEZ 代幣將在未來的某個具體日期後無法使用，具體細節會逐漸公佈。

之前 Hermez 推出的 ZK Rollup 二層網絡將被更名爲 Polygon Hermez，治理代幣也會換爲 MATIC 而不是 HEZ。而 Hermez 項目的所有組成部分也將全方位被整合到 Polygon 生態系統中，包括技術、已上線的解決方案、團隊等。

Hermez 的核心技術：zkEVM

Hermez 脫胎於以太坊生態的 去中心化身份系統 iden3 團隊 ，該團隊之前希望將 ZK Rollup 技術用在身份證明等高頻場景中。後來隨着技術的演進，他們計劃將這套特定場景的解決方案逐步升級爲一個通用解決方案，基於零知識證明技術兼容 EVM，或稱爲 zkEVM 。在此之前，Hermez 的二層網絡於今年 3 月正式上線後，僅支持轉賬這一特定場景。

iden3 還開發過 zkSNARKS 的電路編譯器 Circom，該工具被不少零知識證明相關的團隊使用，也曾被以太坊基金會資助支持。

就在上個月舉辦的 EthCC 4 以太坊社區會議中，Hermez 團隊正式公開了 zkEVM 方案，與其他 zkEVM 團隊方案不同的是，他們希望通過零知識證明電路實現所有 EVM 的操作碼。目前還在探索 zkEVM 的團隊有以太坊基金會自己建立的 zkEVM 團隊以及 zkSync 團隊。

Hermez 團隊表示將在本季度對 zkEVM 進行概念驗證，第四季度部署測試網，明年二季度啓動主網。按照這個進度來看， zkSync 的 zkEVM 方案可能會早於 Hermez 團隊實現 。

Polygon 有 4 個擴容方案？遠不止

Polygon 在宣佈收購 Hermez 團隊後，在社區發佈了這樣一張截圖，包括了他們四個擴容方案 Polygon SDK、Polygon PoS、Polygon Avail 和 Polygon Hermez 。

但其實根據他們官網顯示，他們還在規劃中的擴容解決方案遠不止這些。不過上圖列出的應該是他們目前最重要的四個：

Polygon PoS 就是目前以太坊社區用的最多的側鏈擴容網絡，有時候會被簡單地稱爲 Polygon；

Polygon SDK 是一個模塊化和可擴展框架的以太坊兼容區塊鏈網絡；

Polygon Avail 是一個擴容方案中的數據可用性方案，屬於比較新的技術路線之一；

Polygon Hermez 是一個基於 ZK Rollup 技術的擴容方案，目前已上線；

除此之外，Polygon 還計劃推出三種新的方案： Optimistic Rollup 方案 、 獨立的區塊鏈方案 、 共享安全性的鏈 ，以及一個已經上線但是被社區逐漸拋棄的擴容方案 Polygon Plasma 。

通過這些方案，Polygon 可以覆蓋到數據可用性各異、安全性各異、成本各異的擴容方案，總有一款適合不同的用戶。

Polygon Avail 涉嫌抄襲？

前不久在 Polygon 宣佈推出通用的可擴展數據可用性層解決方案 Avail 之後， Celestia （原名爲 LazyLedger） 的 聯合創始人 Mustafa Al-Bassam 在 社交網絡 中稱 Polygon Avail 的介紹幾乎逐字複製了他在 2019 年介紹 LazyLedger 的文章 。

LazyLedger 是一個新穎的擴容方向，構建獨立的數據可用性層，允許任何人可以快速部署去中心化區塊鏈而不用擔心如何啓動共識網絡。但是目前仍處於早期階段，團隊將進展也都公開在了 GitHub 上，距離主網上線應該還有不少的距離。

針對 Mustafa Al-Bassam 關於 Polygon Avail 涉嫌抄襲的指責，Polygon 團隊迴應稱，介紹文字的雷同是營銷和內容團隊的失誤，實際上 Avail 與 Celestia 是兩個不同的架構，主要區別在於 Avail 基於 Kate 承諾，而 Celestia 基於欺詐證明，因此技術層面上存在實質性的區別，不過仍因營銷和內容團隊的失誤對 Celestia 及其社區表示歉意。

技術是否抄襲的確需要專業的來判斷，每個人的衡量標準也都不同，雖然對於區塊鏈這樣的一個開放社區而言，對借用代碼 （Fork） 的行爲相對包容，但是大家還是更願意支持更創新和原創的團隊，也有人稱之爲「正統性」。

Polygon 團隊關於 Avail 在營銷內容上抄襲的聲明雖然暫時解決了這場風波，但是對於 Polygon 來說，也許只有讓 Avail 產品儘快落地，才能徹底「自證清白」。

還有誰能提供全棧解決方案？

雖然沒有團隊能像 Polygon 一樣推出數量如此多的擴容方案，但是以太坊社區中的 ZK Rollup 團隊 StarkWare 和 Matter Labs 也能爲用戶提供至少兩個解決方案，用戶可以從「成本更低」和「更安全」中自由選擇。

StarkWare 早就上線了基於 StarkEx 技術的擴容方案， dYdX 就是其中最典型的一個應用，該方案沒有將數據可用性放在以太坊區塊鏈上，所以相比之下成本更低，雖然可能會比另一個方案略微降低一些安全性。

而 StarkWare 計劃在 今年末之前上線 StarkNet 擴容方案 ，可以支持將數據可用性放在以太坊區塊之中，這種方案成本會高於 StarkEx，但是安全性可以認爲是幾乎等同於以太坊主網的。

Matter Labs 即將推出的 zkSync 2.0 也是這種結構，雖然技術實現上和 StarkWare 不同。其中 zkSync 賬戶可以提供等同於以太坊主網的安全性，成本略高，而 zkPorter 賬戶可以提供極低的交易成本。

而目前僅支持一種類型擴容方案的 Arbitrum 和 Optimism 都是 Optimistic Rollup 方案，他們都是選擇將數據可用性放在了以太坊的區塊中，然後通過欺詐證明確保二層網絡的安全性。

雖然 Arbitrum 和 Optimism 可能是最快上線的通用 Rollup 擴容方案，也就是這幾個月的時間，但是他們目前尚未支持更低成本的擴容方案，Polygon 的這次收購可能會讓他們很被動。所以不清楚他們是否會考慮通過收購或者開發一套更低成本的擴容方案來滿足更多用戶，或者對於 Optimism 還有一個更容易的辦法，就是拾起他們作爲 Plasma Group 期間的 Plasma 解決方案，將數據可用性放到鏈外，和 zkPorter 和 StarkEx 一樣。

特別是在遊戲和 DeFi 等多場景應用的爆發後，用戶的需求是非常多樣化的，或許沒有一套方案會滿足所有用戶。