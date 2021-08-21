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邊社交邊賺，NFT 社交平臺 Only1 如何協調創作者與粉絲利益？

Only1 藉助 NFT 形式的創新機制設計，提供了多樣化的收入手段，鼓勵創作者積極創作內容、粉絲積極分享內容，以盤活整個社區的活力與氛圍。

撰文：一棵楊樹

我們在《三分鐘讀懂 Only1 ：基於 Solana 的高性能 NFT 社交平臺》一文中概覽了基於 Solona 生態的 NFT 社交平臺 Only1 ，它將社交媒體、NFT 市場、可擴展的區塊鏈和原生代幣 LIKE 結合在一起，從而允許創作者輸出內容並與他們的粉絲直接分享。

今天我們從生態模型的角度，進一步深入分析一下 Only1 中關於創作者、粉絲的具體經濟設計，及其所能帶來給創作者和粉絲的收益可能。

「Genesis NFT」 與 「Content NFT」

作爲 Only1 的生態代幣，總供應量 5 億枚的 LIKE 幫助 Only1 融合打通了粉絲經濟和 NFT 社交，成爲連接創作者和粉絲之間的關鍵樞紐，也是 Only1 生態中主要流通的獎勵憑證。

其中 LIKE 的用途主要體現在四個方面：

  • 競拍創作者的 NFT；
  • 解鎖獨家內容；
  • 質押 LIKE 給喜愛的創作者以獲得挖礦收益；
  • 平臺投票治理（見下文路線圖，預計 2022 年 Q1 上線）；

    • 而創作者、粉絲的收入正是藉助 NFT 形式搭建的經濟機制，以 LIKE 的形式在「Genesis NFT」 與 「Content NFT」這兩種 NFT 玩法中得以實現。

    Genesis NFT

    Genesis NFT 可以視爲是吸引創作者的主要激勵手段，因爲每一個進入平臺的創作者首先都需要先進行 KYC 認證，之後便可獲得一個自動鑄造的 Genesis NFT，而這枚 Genesis NFT 出售的收入也歸創作者所有（LIKE 形式獎勵），

    而粉絲可以通過持有原生代幣 LIKE 競拍 Genesis NFT，且最終只有 1 位粉絲可以競拍成功，成爲該 NFT 的所有人，對應 NFT 的每次再次銷售創作者都會有分成。

    Content NFT

    此外創作者還可以通過 NFT 的形式發佈獨家內容，並以此進行出售，也即 Content NFT。

    雖然 Content NFT 也採取競拍的形式，但除了競拍成功的所有者可以查閱，其他粉絲只要支付 LIKE 代幣也可解鎖（unlock）內容。

    且 unlock 費用由創作者決定，收入將分配給 NFT 創作者和所有者，有點像目前「微博問答」之類的互聯網付費問答形式——除了回答者（對應 Only1 的創作者）獲得聽衆的付費收入外，提問者（對應 Only1 的所有者）也可瓜分此部分收入。

    這樣就可以以 LIKE 從利益激勵的角度，促使創作者積極創作優質內容，同時也鼓勵粉絲篩選優質內容進行競拍，從而成爲對應 Content NFT 的所有者獲得長期 unlock 費用紅利。

    簡言之，無論是「Genesis NFT」還是「Content NFT」，Only1 都旨在提供多樣化的收入手段，從而鼓勵創作者積極創作內容、粉絲積極分享內容，從而盤活整個社區的活力與氛圍。

    創造者權益池「Creator Staking Pool」

    今年 4 月份以來，異軍突起的 Axie Infinity 將「邊玩邊賺」（Play-to-Earn）的概念徹底帶入公衆的視野中，鏈遊彷彿接過了去年 DeFi 點燃整個市場行情的大棒，讓大家意識到了其背後的潛力。

    而在 Only1 中也借鑑了類似的「邊玩邊賺」（Play-to-Earn）玩法——創造者權益池「Creator Staking Pool」。

    什麼是創造者權益池「Creator Staking Pool」？

    具體來講，每名創作者都有自己的 Staking Pool，粉絲可以對他們支持的創作者質押代幣 LIKE，而 NFT 的所有者和創造者會分攤其中一部分質押的收益，具體步驟分爲：

  • 創作者加入，創建權益池並鑄造 Genesis NFT；
  • Genesis NFT 在市場上競標；
  • 創作者的 Staking Pool APY 隨着創作者和用戶變得更加活躍而不斷增加，從而吸引了更多的 TVL；
  • 創作者和 Genesis NFT 所有者獲得 TVL 的一定比例獎勵；
  • （可選） Genesis NFT 所有者可以在 Only1 市場上列出 NFT；

    • 「邊社交邊賺」（Social-to-Earn）

    需要特別注意的是，每個 Staking Pool 的收益率 APY 與粉絲和創作人的互動和親密程度等因素密切相關，且是動態調整，算法也不斷更新優化，以最大限度地提高社交參與度，併爲所有用戶提供公平獎勵：

    • 每日登錄；
    • 內容發佈；
    • DM 交流；
    • 粉絲的參與度；
    • NFT 鑄造；

    簡言之，創作者、粉絲越活躍，APY 越高；用戶質押代幣越多，獎勵越多。這算是將社交和賺錢一致性地融合起來，可以理解爲「邊社交邊賺」（Social-to-Earn）。

    如何成爲創造者「Creator」？

    按照官方文檔，要想成爲創造者「Creator」需要閱讀 Alpha Creator 計劃指南，完成對應註冊表：填寫 KYC 調查問卷，確定「入職會議」（Onboarding meeting）和 NFT 銷售日期，最後創作者入職——Creator Staking Pool 開放和發放 Genesis NFT 。

    同時 Only1 計劃接下來在三季度將推出其社交 NFT 平臺 Alpha 版本（見下文路線圖，預計 2021 年 Q3 上線），用戶可通過 Alpha Creator 計劃推薦創作者，成功推薦創作者的用戶將獲得獎勵以及該名創作者在 Only1 平臺上銷售創世 NFT 10% 的收入。

    Alpha 版本與路線圖

    此前 7 月份 Only1 已向早期支持者空投 100 個獨家 NFT，用戶需完成相關任務即可獲得空投機會，獲得該獨家 NFT 的用戶擁有測試 Only1 社交 NFT 平臺 Alpha 版的權限，並有機會獲得 500 LIKE 代幣。

    而按照 Only1 的路線圖規劃，基本主要的產品功能也會在接下來的三季度就與大家見面：

    2021 年 Q3

    • 社交 NFT 平臺 Alpha 版本
    • 市場功能
    • Unlockable 的 Content NFT
    • Beta 版本發佈

    2021 年 Q4

    • 移動應用開發
    • 解鎖彩票系統
    • 新功能開發
    • 公開發行

    2022 年 Q1

    • 投票和治理功能
    • 版本 2 開發：支持穩定幣
    • 移動應用發佈

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