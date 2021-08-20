〈越南疫情嚴峻〉進泰電子北寧新廠延後3個月投產 新產能估12月開出

越南疫情趨嚴峻，不少在越南平陽省、同奈省的台商，生產線因無法符合防疫規定而停工，音訊設備廠進泰電子 (3465-TW) 在越南北寧省新建生產線，原訂 9 月起營運規劃也受疫情影響向後展延 3 個月，進泰預估，在疫情獲控制的前提下，越南進泰將在 12 月投產。

進泰電子在越南北寧省新建生產線，先前在設備進駐、員工招聘都採取高規格防疫，越南新產能原預計 9 月起逐步開出，目前建物、設備等硬體設施完工，越南全境卻遇上變種病毒人侵，當地政府嚴格限制人流活動；進泰越南北寧省新廠的投產也受影響，進泰預估，在越南境內疫情獲控制的前提之下，擁有 1200 名員工生產力的越南進泰北寧廠將在 12 月投產。

在越南疫情轉趨惡化的情況下，進泰目前的生產仍仰賴原已產能滿載的進泰東莞協力廠傾全力支應，以在廣東鹽田港貨運壅塞狀況稍緩和之下，目前進泰東莞協力廠全力出貨以支應歐美第四季旺季的需求。

進泰今 (20) 日也公布 2021 年 7 月自結，單月稅前盈餘 6609 萬元，較上月的歷史新高 7259 萬元，下滑 8.96%，單月每股稅前盈餘 2.05 元，累計 2021 年前 7 月稅前盈餘爲 3.73 億元，每股稅前盈餘 11.59 元。

進泰 2021 年上半年營收 14.02 億元，毛利率 25.99%，優於去年同期的負毛利率，稅後純益 2.89 億元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 9 元。