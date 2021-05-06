進泰電子首季EPS 4.35元 越南新產能9月開出

進泰電子 (3465-TW) 今年首季受惠美國居家修繕、影音串流平台興起及國際運動賽事啟動等有利因素，首季營收大舉衝高到 6 億元，每股純益 4.35 元，展現引進新業務的成效，同時，進泰新設的越南廠自有產能預計 9 月開出，有利進一步搶進東協市場商機。

進泰電子今 (6) 日公布 2021 年首季財報，營收 6 億元，毛利率 27.55%，季減 1.55 個百分點，較去年同期負毛利率轉正，稅後純益 1.4 億元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 4.35 元。

進泰電子董事長邢家蓁表示，進泰的產品主要市場為美國，占 90%，提供包含家庭劇院、落地式、環繞音響等各種產品的研發、設計與製造開發。

進泰優勢在於一條龍的生產，並提供精準的交期，除透過在大陸東莞廠協力生產，並配合客戶端需求，在北越投資 1600 萬美元設立面積 2 萬坪的生產基地，預計今年 9 月開始逐步投產。

邢家蓁指出，在全球電子音訊產品品牌商不斷進行購併同時，進泰電子原有客戶端品牌銷售成長，且客戶新購入品牌也同樣會向進泰採購，將是未來另一動能。

進泰電子產品囊括歐美主要品牌廠的訂單，銷售 90% 集中於北美市場。邢家蓁指出，協力製造廠的產能已滿載，訂單也看到 11 月，產業第二、三季將進入旺季，業績可望獲進一步推升。

在上游原物料價格上漲的同時，進泰預計下半年起向客戶端反映，供貨價格調漲幅度約 5-10%。

進泰電子仍看好美國市場的消費能力，新開的越南廠的產能是中國東莞廠兩倍，可望消化美國市場訂單。

另外，進泰也看好東南亞市場 20 億人口市場未來的消費能力，將訂為下一階段發展方向。