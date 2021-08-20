動力-KY上半年純益翻倍 每股賺3.64元 創5年同期高

散熱風扇廠動力 - KY(6591-TW) 受惠宅經濟帶動電競周邊產品需求提升，第二季稅後純益 3981 萬元，季減 48%、年增 8.69%，每股純益 1.24 元；上半年純益倍數成長，達 1.16 億元，每股純益 3.64 元，創 5 年來同期高。
動力第二季營收 4.82 億元，季增 2.55%、年增 23.75%；毛利率 30.36%，季減 5.5 個百分點、年減 0.07 個百分點；營利率 16.22%，季減 6.59 個百分點、年減 0.45 個百分點；稅後純益 3981 萬元，季減 48%、年增 8.69%，每股純益 1.24 元。
動力上半年營收 9.52 億元，年增 48.53%；毛利率 33.07%，年增 3.71 個百分點；營利率 19.47%，年增 6.41 個百分點；稅後純益 1.16 億元，年增 133.97%；每股純益 3.64 元。
動力表示，上半年受惠 NVIDIA、AMD 推出新系列晶片，加上宅經濟帶動消費者對電競多媒體配備升級需求，下游系統廠商拉貨力道強勁，顯示卡相關散熱風扇出貨量，年增超過 1.5 倍。
展望後市，動力指出，隨著中國東莞及江西廠產線調控及自動化效益顯現，加密貨幣漲價明顯增加，預估下半年隨著電子產品旺季來臨，整體出貨量可望延續上半年動能。
利基型散熱風扇方面，動力表示，下半年將推出 2-3 款自有品牌智慧防疫家電商品，優化產品組合，並積極與下游伺服器廠商進行多款 5G 伺服器散熱風扇終端認證，預計第四季陸續進入試量產階段。