盤前財經大事搶先讀2021年08月20日

今日操盤前瞻

台灣 7 月外銷訂單

日本 7 月 CPI

法說會：長榮、富邦金、鼎翰等

除權息：世界、碩禾、聯華食、中鼎等

應材財報財測亮眼 估明年設備投資額逾 900 億美元 年增近 3 成

半導體設備大廠應用材料 (Applied Materials) 周四 (19 日) 公布 2021 會計年度第三季財報，營收再創單季新高，財測也優於市場預期，應材表示，半導體設備正處於成長期，預估明年的設備投資額將逾 900 億美元。閱讀全文...

英特爾架構日證實 台積電拿下 3 大製程訂單

週三 (18 日) 美國半導體巨頭英特爾舉辦「架構日」(Intel Architecture Day 2021)，介紹英特爾下一世代產品的架構計畫，並揭露與台積電在 7 奈米、6 奈米、5 奈米等先進製程的合作細節。閱讀全文...

美上週初領失業金 34.8 萬人 再創疫情爆發後新低

美國勞動統計局週四 (19 日) 公布上週初領失業金減至 34.8 萬人，優於市場預期，再度降至疫情爆發以來低點。閱讀全文...

台股摜破 16400 點 外資狂殺 500 億元 三大法人賣超 547.87 億元

台股反彈一天後，多頭承接意願不高，昨 (19) 日空軍伺機而動，電子股狂洩，金融、傳產倒成一片，午盤後跌勢逐漸擴大，終場大盤崩跌 450 點，收在 16375 點，創 3 個月以來的最大跌點，外資狂殺超過 500 億元，三大法人合計賣超 547.87 億元。閱讀全文...

美國擬擴大太陽能關稅範圍至東南亞 台廠可望優先受惠

拜登政府上任以來，美國積極檢視太陽能供應鏈，參議院日前才拍板禁止從中國新疆進口多晶矽，近期更收到業者請願書，期望將關稅範圍擴大至東南亞，確保中國廠商無法規避關稅，市場看好，台灣模組三巨頭元晶 (6443-TW)、聯合再生 (3576-TW)、茂迪 (6244-TW) 可藉此取得進入美國的敲門磚，重返國際市場。閱讀全文...

台股暴跌逾 600 點 官股五天內斥 280 億元穩盤

台股本周以來大跌逾 600 點，指數失守 16500 點，市值蒸發近 1.9 兆元，官股券商也擴大買超，光是昨 (19) 日就大買 133 億元，累計自上周五 (13 日) 迄今，官股券商五天就斥資 280 億元逢低布局兼穩盤。閱讀全文...

當沖助長違約交易？金管會統計至 7 月底僅 590 人違約

當沖降稅確定再延長三年，市場擔憂當沖降稅恐提高違約交易風險，而根據金管會統計，截至 7 月底為止僅 590 人當沖違約交易，與當月平均約 21 萬人做當沖交易相比人數並不多，當沖違約互抵金額約 1.12 億元，占總成交金額比重約百萬分之 1.83。閱讀全文...

跟進中鋼 中鴻 9 月內銷盤價開漲 外銷平高盤

中鴻 (2014-TW) 昨 (19) 日開出 9 月盤價，跟隨中鋼 (2002-TW) 腳步重啟漲勢，內銷熱、冷軋以及鍍鋅產品每公噸上漲 500 元，9-11 月外銷則維持平高盤，依產品及地區別，每公噸調漲 0-20 美元不等。閱讀全文...