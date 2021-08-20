三分鐘瞭解 Sequence：Skyweaver 開發團隊推出的以太坊生態 Web3 錢包平臺

不想做遊戲的以太坊錢包不是好的開發者平臺。

撰文：Eric

錢包是區塊鏈行業中的兵家必爭之地，也是資本爭相押注的賽道。作爲區塊鏈世界的一個流量入口，錢包可以各個連接公鏈以及公鏈上的應用（例如 DeFi、NFT 項目），通過功能的聚合簡化操作從而吸引更多的用戶。

而作爲在半個月前 完成了 450 萬美元 Pre-A 輪融資 的區塊鏈遊戲開發商 Horizon Blockchain Games 主要產品之一的錢包 Sequence，在現有的基礎之上增加了對鏈遊領域的特別支持，並期望打造一個可以聚合所有可能性的以太坊生態開發者平臺。

雖然以太坊生態的開發平臺數量已經相當可觀，但以錢包的形式展開的卻並不多見。或者說與其稱之爲錢包，Sequence 更像是一個以錢包功能爲基礎的以太坊 BaaS 平臺，它爲希望進入以太坊世界的開發者們提供了豐富的 API 與 SDK，以及一系列經驗證的智能合約，方便了開發者構建相關應用。Horizon Blockchain Games 推出的 Skyweaver 就是建立在 Sequence 之上的遊戲應用。

Sequence 長啥樣

據官方的描述，這是一款除了集轉賬、交易、存儲 NFT 等錢包功能之外，還開放了開發者 API 以及 SDK 的以太坊生態錢包，也就是說除了基本的錢包功能之外，它還可以作爲以太坊生態的一個開發平臺，向任何應用進行開放，從而降低開發工作量，並且實現與該錢包其他生態項目的交互。

當前用戶可通過谷歌或者 Facebook 賬號等直接註冊登錄 Sequence 而無需記錄公私鑰。登錄之後的界面是這樣的：

可以看出當前除了錢包基本的轉賬功能外，還可以在錢包裏交易代幣，並展示收藏的 NFT。當前交易功能僅支持 Uniswap、SushiSwap、Matcha 三個 DEX，但只能說這個錢包交易的功能還不夠完善，並未實現直接在錢包內內嵌交易 UI，只能鏈接到 DEX 界面進行操作：

支持的 NFT 市場是類似的界面，至於這個錢包爲何沒有設計聚合這些市場的 UI，我們後面再說。

如果開發者想要獲取錢包的 API 以及 SDK，可以在右上角的 Setting 裏尋找，可以直接鏈接到錢包項目的 Github 地址。在這裏還可以切換錢包支持的網絡，目前 Sequence 僅支持以太坊主網和 Polygon，未來將會支持 Arbitrum 以及 Optimism。

當然，網頁端的錢包看起來會比較空曠，移動端的錢包看起來更加緊湊一些：

Sequence 的特色

Sequence 依靠錢包產品的技術優勢，目的在於成爲一個以太坊的開發平臺。無論任何的應用，DeFi、NFT、DApps、社交平臺等，用戶賬戶與基本合約的集成都是基礎，而 Sequence 恰恰通過其豐富的底層技術集成幫助開發者省去了這一步。

依據公開的描述信息，我們總結了 Sequence 的一些特點：

與 Web2 的交集

在錢包賬戶方面，Sequence 錢包維持了現有互聯網的用戶習慣，可以利用谷歌或 Facebook 等賬戶進行登錄以及找回賬戶密碼等。未來或支持信用卡支付費用，爲用戶加入 Web3 降低了門檻。

智能合約庫

Sequence 聲稱集成了大量已經過審計的智能合約，支付功能上支持元轉賬（meta transaction，使用轉賬的代幣支付 Gas 費用），並表示其元轉賬功能支持所有的現有合約，集成該功能時無需修改自己的代幣合約。

NFT 鑄造與交易

作爲遊戲開發商開發的底層應用，對 NFT 使用的支持相較一般錢包會更加豐富。Sequence 開發了專爲 NFT 交易建立的交易市場協議 Niftyswap Market Protocol，爲用戶帶來類似電商的交易體驗，開發者可基於該協議開發屬於自己項目的 UI，這也正是錢包內並沒有聚合 UI 的原因。此外，Sequence 廣泛集成了 ERC1155 智能合約，開發者可以輕鬆開發鑄造 NFT 的功能，並且可以通過 NFT API 來查詢元數據等。

小結

對於一切的應用，用戶賬戶是一個基礎中的基礎，而 Sequence 恰恰是從這個維度進行切入，相較於當前衆多錢包集成於應用之中的策略，Sequence 直接利用自身的優勢建立起一個圍繞錢包展開的開放生態。

此外，作爲遊戲開發商，Sequence 對於 NFT 鏈遊開發經驗比普通錢包更爲豐富，也爲目前比較火爆的鏈遊賽道提供了一個開發平臺，使得對於區塊鏈領域不夠精通的遊戲開發者能夠更加專注於遊戲本身玩法等方向的創新。

當然，就 Sequence 的願景看來，目前的開發完成度並不令人滿意，對於代幣的交易和 NFT 的購買仍然需要鏈接到相關應用進行操作，如果能在錢包內開發出針對 DeFi 與 NFT 市場的聚合交易 UI，該錢包的使用體驗和價值會有更進一步的提升。即時項目方希望搭建在平臺上的項目能夠百花齊放，也可以爲各種項目提供一個更加便捷的操作入口。