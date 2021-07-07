〈元太股東會〉董座：需求超乎預期 明後年營運審慎樂觀

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (7) 日召開股東會，展望今年，董事長李政昊表示，雖然整體大環境仍受疫情影響，但元太是數位轉型趨勢下的受益者，目前需求超乎預期，料況仍是最大挑戰，對下半年、明後年營運均審慎樂觀看待。

李政昊表示，元太搭上全球數位轉型趨勢，近期旗下電子書、電子筆記本、電子標籤等，需求都非常強勁，但礙於疫情影響，加上原物料缺貨因素，目前仍無法滿足客戶需求，現階段如何拉足所需的原物料是最大考驗，短期也未對客戶漲價，預期會小幅影響毛利率。

元太指出，雖然今年整體產業仍受疫情影響，但將持續做好防疫工作，確保營運順利，將與客戶供應鏈保持緊密合作，即時調度資源維持生產製造與出貨順暢，並運用既有營運基礎，推動業務發展、增強研發布局、提升營運效率。

元太進一步表示，今年將持續鎖定電子書閱讀器、電子紙筆記本、零售、物聯網等應用市場，並擴大彩色電子紙應用，強化電子紙生態圈，其中，電子貨架標籤業務將由模組銷售擴大至上游電子紙薄膜銷售，物聯網應用則預計擴及醫療照護、交通、智慧物流等市場。

元太今股東會議案均全數照案通過，其中，通過去年盈餘分配，每股將配發 2.7 元現金股利，預計將發出 30.62 億元股利。