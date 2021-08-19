估最慢下週落底 瞄準第四季業績成長股？

萬寶投顧陳子榕指出，這一波台股從 18,034 點拉回至今 16,375 點最低點，總共拉回 1,659 點，跌幅 9.2％，但很多好股票的股價都已經是砍了再砍，跌幅超過大盤，雖然週三 (8/18) 台指期刻意拉抬結算，但融資週三竟小增，週三短底已破，以時間波計算，下週可望加速趕底，離底部已不遠。話說：如果投資人之前於萬八附近，有聽我的建議減碼持股，現在手邊就有資金可以好好佈局，股票有退有進，這就是操作的藝術。



下半年重頭戲就是蘋果，蘋果股價近日盤中再創新高 151.68 美元，總市值已經突破 2.5 兆美元，比加拿大國內生產毛額 (GDP) 還要高，顯然投資市場對蘋果新品十分看好，iPhone 13 預計 9 月第三週亮相，Pro 機型有 1TB 容量，配置 LiDAR 感測器，整體而言改款幅度不大，聚焦在晶片、電池和鏡頭。而蘋果為了提升 5G 滲透率，首批毫米波(mmWave)iPhone 13 估計高達 6 千萬支。



因此獨家拿到 M1 晶片製造的台積電 (2330-TW)、覆晶整合天線(FC-AiP) 封裝日月光投控 (3711-TW)、鏡頭廠玉晶光(3406-TW)、大立光(3008-TW)、載板廠欣興(3037-TW)、景碩(3189-TW)、南電(8046-TW)、PCB 廠台郡(6269-TW)、華通(2313-TW)、軸承新日興(3376-TW)、電池廠新普(6121-TW)、射頻元件穩懋(3105-TW)、全新(2455-TW)、宏捷科(8086-TW)、組裝廠鴻海(2317-TW)、仁寶(2324-TW) 下半年業績都將大顯身手。



萬寶投顧陳子榕指出，隨 iPhone 13 同場加映的預估還有 Apple Watch 7、AirPods 3、iPad mini 6、MacBook Pro 2021 等。其中，iPad 今年首度導入 Mini LED，接下來新品將持續推升 Mini LED 出貨動能，此外大陸今年剛批准 Apple Watch ECG(心電圖)功能，加上疫情之後人們對健康更加關心，因此預估也將帶動 Apple Watch 7 銷量，相關供應鏈包括台積電、日月光投控、石英元件廠晶技 (3042-TW)、電池廠台達電(2308-TW)、台表科(6278-TW)、GIS-KY(6456-TW) 均可望受惠。



另外，今年載板市場十分火熱，不論電腦、遊戲、手機、5G、AI 全都需要載板，國內載板三雄今年都投入大量資金積極擴廠，但遠遠趕不上市場需求的速度，且載板具有高技術、高品質、高資本門檻，未來 5 年都仍大有可為。

萬寶投顧陳子榕指出，週三在大漲的行情下，我還是請投資人多觀察幾天，等中期底部打出來後再出手，週四台股重挫 450 點，就說明了謹慎出手還是好的，好股票還是要搭配好買點，才能為股市常勝軍啊。接下來的行情中，我預估最慢下週有機會浮出底部，先幫大家準備好口袋名單，籌碼好的個股隨時有機會彈升。



和碩 (4938-TW)7 月營收為 885.32 億元，年減 14.73％、月減 0.3％，為近 4 個月低點，上半年表現平淡，進入下半年，i13 推出，第三季的營收可望呈現季增正成長。預估消費性電子產品，在主要客戶機種更新帶動下，預期出貨量可穩定成長，通訊產品則會依據終端市場需求，做好最適當的產能調整，提升管理及生產效率，下半年營運仍保持樂觀看待。

美琪瑪 (4721-TW) 第二季稅後淨利達 8,800 萬元，季增率達 66％，每股盈餘 1.18 元，創下 2018 年第二季以來新高，上半年 EPS 1.88 元，超越去年 1.64 元。美琪瑪電池材料相關營收比重均保持 5 成以上，量化寬鬆的資金環境，帶動國際貴金屬價格走揚，電池材料加工接單也因電動車產業需求成長，美琪瑪第二季營收重返 8 億元大關，毛利率成長到 17.02％，下半年終端需求續旺。

捷敏 - KY(6525-TW) 為功率半導體封測廠，上半年營收 22.17 億元，年增 27.96％，EPS 3.05 元，為同期新高。受惠於功率半導體需求爆發，目前客戶已在預約明年產能，捷敏 - KY 訂單能見度清晰，預期下半年透過產能去瓶頸，及合肥新廠年底前加入貢獻行列，整體營運表現將更勝上半年，預期今年營收將成長逾兩成。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

立即免費加入陳子榕粉絲團，可獲得更多資訊分享

戰情中心陳子榕 LINE 粉絲團

https://line.me/ti/p/@marbo777

戰情中心陳子榕 FB 社團

https://www.facebook.com/groups/marbo777/

戰情中心陳子榕 telegram 粉絲團

https://t.me/marbo777

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險