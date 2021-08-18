政策面利多！量能稍作放大，短線止穩，暫視反彈看待

昨天告訴大家「無量下跌也可能無量上漲」指數今開低走高, 上漲 164 點收在 16826 點，成交量為 4174.87 億, 相較於昨日跌破 3000 億大關，本日量能增溫至 4000 億之上，為 8/2 以來的新大量。

昨日提到，本波下跌主要為籌碼面和市場信心不足所導致，隨著當沖降稅延長政策面利多加持，本日盤面以長榮為首航運族群終場大漲逾 7%，帶動盤面扭轉連九跌的頹勢，指數終場收高且量能有增溫態勢。值得一提的是，開盤下挫兩百餘點時，若無意外，應引出許多恐慌性賣壓，同時也可能將融資浮額清洗完畢，這個部分靜待晚上融資融增減情況來做判斷，若融資仍無大幅度縮減，則短線仍不可掉以輕心，但本日指數長達兩百多點的下影線，短線上也為市場帶來信心，這點我們可以從本日盤面上發現，相較於早盤，尾盤不只航運族群漲幅擴大，許多族群也由黑翻紅，本波跌勢可望在此暫時止穩。

即便指數終場收在相對高的位置，但仍不建議投資人在此進行追高操作。

許多類股屬於跌深性的反彈，盤勢暫無明顯趨勢形成，須審慎應對，只要整體大市三日不再探底，就能視為止穩訊號浮現，期間投資人可以留意基本面好、獲利佳且在今日打出下影線的個股，日後將有機會展開一段不小的行情。

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