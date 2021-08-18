Opyn 衍生的 DeFi 應用 Opeth 將給鏈上期權帶來什麼新玩法？

Opeth 通過將 Opyn 的看跌期權和底層資產組合，創造出一種跌幅有限的資產包，未來可作爲抵押品用於其他協議中。

撰文：張安靜

在整理了鏈上期權協議 Opyn 的生態項目後，我們發現了其中一個非常有意思的協議 Opeth Finance，它通過將 Opyn 的看跌期權和底層資產組合，創造出一種跌幅有限的資產包，未來或許可以成爲一種抵押品，用在合成資產、穩定幣協議或借貸協議中。

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目前大多數 DeFi 協議需要 100% 抵押底層資產來抵禦風險，資金的使用效率不高，而期權是 DeFi 中用途最廣泛的金融工具之一，如果把期權用作抵押資產無疑能大大提高資金的使用效率，並且看跌期權具備用作抵押資產的性質，具體來說看跌期權能爲期權買方在市場下行或各種黑天鵝事件中提供資產的價格保護，也就是說當市場下行時看跌期權仍然有價格下限，這一性質使得看跌期權產品適合用作穩定幣貸款的抵押品。

因此 Opeth 做的就是將 Opyn 的看跌期權和相應的底層資產打包成一份合成資產，用作抵押品，從其他接受 Opeth 作爲抵押品的協議中借出高達其看跌期權行權價的穩定幣，此時用戶再將貸出的穩定幣資產用於參與其他高收益生成協議或其他 DeFi 投資機會，從而可以大幅提高資金的使用效率，產生的收益還可以抵消購買期權的期權費。

Opeth Finance 上線時間不長，官方表示通過了 Monoceros Alpha 和 PeckShield 的審計，但仍然是測試版本，目前提供 ETH 和 oToken 鑄造 Opeth，且鑄造的 Opeth 包含的是一個 2021 年 12 月 31 日到期、行權價爲 1280 美元看跌期權，未來將會增加更多期權種類，而抵押 Opeth 從其他協議借出資產的功能暫未上線。

核心團隊 DefiDollar

Opeth Finance 是 DefiDollar 推出的第三個產品，DefiDollar 誕生於 2020 年的 ETHGlobal 黑客松，由以太坊擴容方案 Polygon （當時還稱爲 Matic）的工程師 Arpit Agarwal、Deep Joshi、Manthankumar Satani、Siddhartha Jain 聯合創辦。

DefiDollar 的目標是使 DeFi 安全且易於使用，它推出的第一個產品是穩定幣指數 DUSD，第二個產品是和 Badger DAO 合作開發的計息比特幣 ibBTC，可在以太坊、幣安智能鏈（BSC）以及 Polygon 使用。

由 ETH 或 ETH+oToken 鑄造

作爲 DefiDollar 開發的第三個產品，Opeth 的特點之一在於他不同於其他協議需要全額由底層資產抵押兌換，用戶可以使用 ETH 或者 ETH+oToken 的形式來鑄造 Opeth。鑄造Opeth 的過程很簡單，用戶訪問 Opeth應用程序 連接 Metamask 錢包，選中要買入的期權後，如果用戶已經持有 Opyn 的看跌期權 oToken，選擇「ETH+oToken」鑄造，那麼在 Opeth 中存入相應數量的 ETH 即可鑄造 Opeth；如果用戶沒有 oToken，也能直接選擇「ETH」鑄造 Opeth，智能合約會從去中心化交易協議 0x 中買入對應數量的 oToken，從而得到包含底層資產和看跌期權的合成資產 Opeth。

Opeth 除了能在其應用程序中鑄造外，還可以從 Uniswap V3 中購買。

Uniswap V3 上的 Opeth 流動性期權池

爲了給 Opeth 提供一個更爲簡單的訪問方式，Opyn 團隊與 DefiDollar 團隊合作在 Uniswap V3 建立了一個 Opeth 看跌期權流動性池，這是一個 AMM 期權流動性池，包含的期權是一個於 12 月 31 日到期，行權價爲 1280 美元的 ETH 看跌期權，用戶可以在 Uniswap V3 中通過購買 Opeth 來獲得 ETH 的下行風險保護。

Opeth 的應用界面中的三個功能除了鑄造期權（Mint / Redeem）和借入貸款（Borrow）外還有一個是爲 Opeth 在 Uniswap V3 中提供流動性（LP），Uniswap V3 可以自定義質押資產的費用等級和流動性範圍，Opeth 官方 建議 用戶選擇的費用等級爲 0.3% ，價格範圍爲 Opeth/ETH 在 1 至 1.7 之間。

用例

使用 Opeth 的具體用例爲，若一位交易者在以太坊價格爲 1000 美元時，想要借出價值 800 美元的穩定幣資產，則交易者可以在 Opeth 中存入 1 枚以太坊並支付期權費鑄造包含行權價格爲 800 美元看跌期權的 Opeth，然後交易者可以從其他接受 Opeth 作爲抵押品的協議中借入 800 美元的穩定幣，有效期至期權到期日。

如果到期時 ETH 保持在 800 美元以上，交易者可以在市場上將 ETH 以更高的價格賣出，選擇不行權，用戶還回 800 美元，取回他的 ETH；如果到期時 ETH 價格低於 800 美元，則交易者可行使看跌期權以 800 美元的價格出售標的 ETH，在實現價格保護的同時在期權到期日前借入了資金。

第三季度路線圖

目前用戶可以使用底層資產和看跌期權鑄造 Opeth，或通過 Uniswap 買入 Opeth，但將 Opeth 作爲抵押品進行穩定幣貸款的功能還未上線。DefiDollar 在其路線圖中表示在 2021 年第三季度，團隊將要每兩週發起一次社區電話，報告 Opeth 的開發進展並提供一個公開徵求意見的平臺，邀請合作伙伴和使用者反饋意見。