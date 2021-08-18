【富蘭克林】疫情捲土重來 經理人對經濟成長看好度降低 轉向配置防禦性資產

變種病毒擴散使疫情進一步升溫，紐西蘭宣布全國短期封鎖，甫結束東奧的日本則在災害級疫情下追加緊急事態宣言，而經濟數據透露景氣放緩跡象與中國加強政策監管，使全球經濟復甦蒙上陰影，阿富汗政局動盪情勢則更加深市場不安情緒，使近日市場轉向避險防禦性資產，綜合彭博資訊等外電新聞援引八月份美銀美林經理人調查報告顯示，隨著疫情捲土重來加上中國加強政策監管，看好經濟強勁成長的經理人降至 27%，為去年四月份以來最低，高峰為今年三月份的 91%，風險升溫下，經理人轉往增加防禦性資產配置，如醫療、保險及公用事業，轉出商品、原物料及新興市場等市場，現金配置比重亦提升至 4.2%。

變種病毒疫情擴散亦使少於一半的經理人看好歐洲經濟在未來十二個月將進一步改善，為去年六月以來最低，淨加碼歐洲股市的經理人自上個月的 45% 滑落至本月的 36%。在對聯準會政策預估方面，逾六成經理人認為聯準會將在八月份 Jackson Hole 央行年會或九月份 FOMC 會議釋出縮減購債訊號，多數經理人認為 2023 年將啟動，65% 經理人認為通膨為暫時，32% 則認為通膨將持續。而中國加大對網路平台監管並擴及教育產業，引發市場疑慮則使源自中國的新興市場風險成為本次調查的最大尾端風險，其次則為聯準會縮減購債，而放空中國股票則擠進主要擁擠交易之一。不過調查截止前，尚未爆發阿富汗政局緊張情勢。

依據彭博資訊，八月份美銀美林經理人調查調查於 8/6~8/12 進行，針對管理 7,490 億美元資產的 250 位基金經理人進行調查。

富蘭克林證券投顧表示，市場聚焦 Delta 變種病毒擴散、經濟復甦前景、通膨以及聯準會政策行動，尤其近日爆發的阿富汗政局緊張情勢，增添不安情緒，所幸美國食品藥物管理局已擴大對 Moderna 及輝瑞 BioNTech 疫苗的緊急使用授權，有必要也將準備迅速向更多民眾提供第三針，期能避免疫情再度擴散。值此消息面多空交錯的震盪期，建議投資人可增持波灣債券及美國平衡型基金，爭取收益並降低投組波動。另一方面，全球經濟成長動能觸頂，未來復甦步調將因各國防疫措施及疫苗施打速度而出現分歧，其中仍較看好疫苗覆蓋率較高的美國及歐洲地區，將持續引領疫後復甦行情，而拜登政府積極推動基礎建設法案、全球朝低碳經濟轉型過程中，將締造公用事業、基礎建設等產業的長線題材，股市布局建議兵分多路，以美國股市為核心，創新成長與價值循環類股兼備，並搭配政策題材撐腰的基礎建設產業，網羅多元投資契機。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華．波克認為，我們看到經濟成長表現顯著超過長期趨勢的水準，特別是成熟國家，觀察個別公司，特別是目前企業季度財報正密集公布，財報結果表現十分強勁，我們認為高估值需要持續的成長來支持，我們也的確看到這樣的情形，展望未來 6、12 到 18 個月，預期這樣的有利的環境將繼續維持，因此我們認為現在仍然是介入市場的好時機，特別是在股票、和可轉換證券之上，對固定收益資產來說，考量目前評價面已經偏高，雖富有挑戰，但在預期長期利率維持低點的情況下，並不認為評價面會顯著修正。

富蘭克林公用事業基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人約翰．柯利表示，隨著今年疫苗接種更加普遍，疫情對公用事業營運的影響將逐漸減輕。公用事業產業基本面可望維持穩健，公用事業公司將積極投資於減少碳排放以及現代化電網，公用事業公司提高資本投資，有助擴大其費率基礎及未來獲利空間，蘊藏眾多投資機會。現階段側重受管制公用事業，在監管政策的支持下，公用事業的長期獲利及股利成長潛力仍在軌道上。

美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金）經理人尼克．蘭利表示，後疫情時代，基礎建設扮演驅動經濟成長的關鍵力量，除了傳統基礎建設，為了達到各國政府設定的積極減碳目標，包括低碳排放的發電設備、電動車充電基礎建設、氫能碳排放較少的燃料等的投資，意味基礎建設及公用事業公司的資產規模將成長，有利創造穩定的股利收益及股利成長，挹注長期股價表現。

以上提及之基金配置根據富蘭克林坦伯頓基金集團，截至 2021 年 5 月底。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

新興市場基金警語：新興市場股票型基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

中國警語：指掛牌於大陸及香港等地區中國企業之投資比重，現階段法令規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值 20%，另投資香港地區紅籌股及 H 股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

增益配息型類股：股票型基金之配息來源為基金投資標的所配發之股票股利，因投資標的股利發放頻率及日期不一，造成基金每月收到之股票股利收入將不平均。若當期收到投資標的之股利收入大於預計配息率，則基金僅由股利收入發放配息。若當期收到投資標的之股利收入低於預計配息率，則投資經理人得利用前期保留之股利收入，於必要時，亦得自本金配息，使配息率穩定。投資經理人將定期審視投資標的股利率水準及基金績效而調整配息率，使基金配息率貼近股利率，避免配息過度侵蝕本金之情形。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息發放並非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。

基金過去績效不代表未來績效之保證。<本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書>

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