晶片產能增、電力需求旺盛 JERA斥資9億美元在台投資天然氣發電廠

由於台灣半導體產能需求增加，電力需求水漲船高，加上脫碳浪潮興起，日經報導，日商 JERA 看好台灣燃煤轉向更乾淨能源的前景，將在台灣設立一座天然氣發電廠。

JERA 台灣分公司 6 月贏得標案，擴建台灣台電豐德發電廠，將斥資 1000 億日圓 (9.1274 億美元) 在現有電廠附近興建相當一座核能發電廠、約 100 萬 kW 的天然氣發電發電設備，預定 2024 年商轉，屆時發電量將增為目前的 2 倍。

JERA 對台灣事業公司出資比重為 19.5%，其餘由台汽電等台灣當地企業出資。

台灣是全球半導體主要供應來源，電力需求正在增長，預估在經濟強勁增長情況下，台灣每年能源需求將增加約 2% ，因此追求穩定的電力供應有其必要。

台灣正積極推廣太陽能和其他再生能源發電廠，同時減少燃煤發電量，目標 2025 年再生能源佔總發電量 20%。由於太陽能發電量波動劇烈，台灣正在尋找平衡能源生產的方法，而供電穩定、溫室氣體排放量少於燃煤的天然氣發電廠，成為替代方案。

JERA 另在 2019 年 9 月加入孟加拉發電計畫，為該國建置最大的天然氣發電廠，目標是在 2022 年投產。JERA 在越南也與埃克森美孚 (Exxon Mobil) 共同研究，以開發包括天然氣發電和燃煤發電的綜合設施。