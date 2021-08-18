尊貴大氣 全新亮相 PATEK PHILIPPE ／Aquanaut

Aquanaut Luce 5269/200R-001 直徑 38.8 毫米 18K 玫瑰金錶殼鑲嵌 48 顆鑽石／時間指示、兩地時間、日夜顯示／E 23-250 S FUS 24H 石英機芯／防水 60 米／建議價 NT$ 1,173,000

繼年初發表新款 Twenty~4， W&W 錶展首天發佈備受矚目的金鷹系列，幾天後則以具備三項專利的並列顯示萬年曆領軍發佈多款正裝錶，百達翡麗新錶發佈不停歇，讓錶迷驚喜連連。五月底再推第四波新錶，Aquanaut 海底探險家新增 7 名成員，分別為具有黑、白、綠面盤的 5267/200A 石英精鋼款，Aquanaut Luce 首見兩地時間的 5269/200R-001，具備自動機芯的 5268/200R-001 玫瑰金款，五款 Aquanaut Luce 將原本錶殼尺寸由 35.6 加大至 38.8 毫米，一體成型的錶帶配戴舒適且強悍耐用。另外兩款則是 Aquanaut 飛返計時 5968G 首次採用 18K 白金錶殼。

Aquanaut Luce 5268/200R-001 直徑 38.8 毫米 18K 玫瑰金錶殼鑲嵌 48 顆鑽石、藍寶石水晶底蓋／時間指示、日期顯示／26-330 S C 自動機芯、儲能 45 小時防水 120 米／參考價 NT$ 1,456,000

以 Nautilus 為靈感來源，身為百達翡麗入門運動系列的 Aquanaut，其於 1997 年問世，較小尺寸的 Aquanaut Luce 則在 2004 年推出。新款 Aquanaut Luce 5268/200R-001 自動錶的前身最早可追溯至 2010 年發表具備巧克力面盤的 5068R-001，2013 年推出白金款 5068R-010，5268/200R-001 搭載的則是於 2019 年發表具有停秒機制的 26-330 S C 自動機芯；2011 年推出的 5164 為此系列首見的雙時區腕錶，5269/200R-001 則具便利創新的石英機芯，將錶冠拉至中段，可前後快調代表當地時間的實心指針，日夜顯示位於 6 點鐘位置。

直徑 42.2 毫米 18K 白金錶殼、藍寶石水晶底蓋／時間指示、日期顯示、飛返計時碼錶／卡其綠色面盤 5968G-010 和漸層藍色面盤 5968G-001/CH 28-520 C/528 自動機芯、儲能 55 小時／防水 120 米／參考價 NT$ 2,018,000

2018 年，以精鋼打造的 5968A-001 為此系列首見的計時碼錶款，此錶搭載的 CH 28-520 C 自動機芯，其飛返計時結合了導柱輪和垂直離合器，能避免啟動碼錶功能時秒針顫動的現象，並大幅度減少碼錶運作時的零件摩擦，今年此功能首度推出 18K 白金版本， 5968G 具備深藍或卡其綠色面盤，在此同時原本的 5968A-001 還是會持續生產，維繫此系列身為品牌入門款的定位。

Aquanaut Luce 5267/200A

直徑 38.8 毫米精鋼錶殼鑲嵌 48 顆鑽石／時間指示、日期顯示／黑面 5267/200A-001、白面 5267/200A-010、卡其綠色面盤 5267/200A-011／E 23-250 S C 石英機芯／防水 120 米／參考價 NT$ 586,000

來源：《時間觀念》196 期

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