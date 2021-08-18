紐西蘭再爆4例感染 經濟學者估升息恐延期

紐西蘭周二發現首例社區感染後實施全國封鎖政策，周三（19 日）又公布 4 起感染病例，且經證實包括 Delta 病毒感染者。有經濟學者認為，紐西蘭央行考量到封鎖措施對經濟影響，可能延後升息時程。

紐西蘭衛生部在一份聲明中表示，在周二發現首例社區感染証實為 Delta 病毒後，又發現 4 起病例，都與首例有關。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）宣布從周二午夜開時施時為期三天的封鎖措施。這是紐西蘭首次實施全國封鎖措施，這項舉措也將讓即將到來的經濟政策產生變化。

一些經濟學者表示，紐西蘭央行可能在考量封鎖措施對經濟的影響下，推遲周三升息。此外，紐西蘭政府表示，將恢復受疫情影響的工人與企業的補助方案，規模可能達到數十億美元。

紐西蘭迄今防疫成效良好，大致能夠阻止病毒入境，使其經濟在疫情間得以迅速恢復。但是紐西蘭疫苗接種緩慢，只有不到 20% 人口接種疫苗，很容易受到疫情爆發影響，尤其是高傳染力的變種病毒 Delta。

紐西蘭衛生部表示，其中一名新病例是第一起病例的同事，其他三名則是該名同事的接觸者。三名接觸者之一是當地醫院一名完整接種過疫苗的醫療人員。

醫院當局已立即採取行動，阻擋任何可能的傳播，包括對該醫療人員所在病房的全體工作人員、病患進行檢測。

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