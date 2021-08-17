投資新顯學，兩招替資產把關

在生活與投資領域中，環境、社會與治理（ESG）日益受到重視，不論投資人或立法者都要求企業的 ESG 資訊揭露能做得更完善，預期在全球共識的推動之下，更好的資訊揭露與參與將成為投資新顯學，相對地，不願意提供關鍵資訊的業者將逐漸被市場遺棄。

PGIM 保德信投資管理指出，完善公司治理、氣候變遷、人權、供應鏈可持續性等議題，對於投資風險與報酬有深遠影響，金融市場與時俱進的潮流也支持這個理念，加入 ESG 考量能讓投資分析獲得更充分的資訊。

ESG 基金規模 2025 年有望超越傳統基金

根據市場估計統計，歐洲的 ESG 基金規模在 2025 年之前就會超過傳統基金，占整體產業的比例，將從目前的 15% 大幅增加至 57%，為了對改善全球暖化現象盡一己之力，投資人也逐步替自己的投資組合做到減碳目標，這項趨勢讓可持續性債務的發行規模，在 2020 年大增 29%，金額更改寫歷史新高，創下 7320 億歐元的紀錄 (註 1)。

另一方面，超過 72% 的投資人在超過半數以上的固定收益資產投資過程中，也加入了 ESG 考量，因為在現今的槓桿財務中，ESG 資訊揭露不僅是一種業務行為，更是監管要求，若無法達到要求，就可能構成實質的信用風險。

兩大 ESG 影響評級面向 替投資把關

身為專業資產管理機構，必須善盡受託之責，持續改善並推動更全面的 ESG 資訊揭露制度，同時，投資人也可以透過以下兩項 ESG 影響評級（ESG Impact Ratings）觀察面向，檢視基金的風險與機會：

從環境與社會公益的角度評估發行商

透過財務實質性來檢視 ESG 資訊，並評估信用的經濟價值，信用分析師與 ESG 專家會檢視大量與發行商、投資界有關的 ESG 因子，這是基本信用評估的一部分，同時，信用分析師也會採取評估其他信用風險與機會的相同方式來評估 ESG 議題。另一方面，與發行商共同合作，提出並探討與投資決定相關的 ESG 主題也相當重要，除了提出深入的問題，資產管理業者也應該回饋觀點、考量與疑慮等面向。

評估發行商對環境與社會的影響

不論正負面的影響都會直接轉化成投資風險或機會，透過 ESG 影響評級與基本信用評級作為判斷依據，能夠提前掌握這些風險與機會，特別是部分影響雖然對一家企業的實質財務尚未出現明顯的作用，透過評判能提前得到警示，提醒投資機構、投資人需要注意的新興風險、發行商態度，以及未來的 ESG 走向。而 ESG 影響評級之所以能提升信用研究的價值，在於它能讓分析師與投資組合經理人從更具全面性、前瞻性的角度，評斷企業本身與其商業行為的長期可持續性。

PGIM 保德信投資管理認為，隨著 ESG 成為投資新顯學，企業的信用評估若沒有 ESG 評級做把關，投資人可能須承擔一定的風險，因此，在做任何投資決策之前都應該詳細檢視投資標的的 ESG 揭露內容，並與專業資產管理業者討論企業所揭露 ESG 的內容，對於投資報酬與資產配置的影響性，投資人也可以透過兩項 ESG 影響評級作為參考指標。

註 1：資料來源 : Financial Times、UNEP、Bloomberg，2021/01

「PGIM 視野」獨到投資觀點：助您在紛擾市況中撥開迷霧，駕馭不同市場週期，建立更強健投資組合。

注意：本資料所示之指數或個股係為說明或舉例之目的，並非推薦投資，且未必為保德信投信所管理基金之對比指數或持有之部位。

本文僅供參考，不得視為本公司之邀約。文中所述之資料、建議或預測係本諸本公司合理認定為可靠之消息來源，然本公司不保證其準確及完整性。以上資料、建議或預測可能因市況隨時有所改變，本公司不負更新之責，本公司亦不保證本文之預測將可實現。且本文未考量任何特定投資人個人之財務目的、現況及需求，故本公司不對任何人因信賴或使用本文所產生之一切損失負責。PGIMSITE20210848