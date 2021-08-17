衝破Delta疫情 哪些股下半年營運倒吃甘蔗？

萬寶投顧陳子榕指出，台股近期跌跌不休，連續 9 根黑 K 棒並失守半年線，量能持續落在低檔 3 千億元附近的成交量，這一波台股拉回高低有 1,300 點，修正幅度 8％，雖然很多投資人很擔心接下來走勢，但我們可以看到新台幣匯率升值，顯示資金仍留在國內，只待籌碼沉澱，等待台股落底後，好股票隨時有機會反彈。



市場已經預期美國聯準會 (Fed) 今年底開始縮減 QE，但美股近日仍創新高，市場甚至預測標普會一直漲到 2023 年，上看 5,060 點，以標普近日收盤 4,468 點來看，還有 13.25％的漲幅空間，這信心主要來自美國企業獲利，預估標普企業今年營業利潤每股 200.51 美元，明、後年分別提升至 218.92 美元、230 美元。



台灣 7 月出口 379.5 億美元再創新高，出口已是連 13 紅，企業獲利更是一把罩，今年預估年成長 35％，因此在台股拉回整理時，可以關注下半年、甚至明年業績展望佳的族群，尤其全球晶片荒景況依舊，缺貨效應的半導體。



受惠全球科技轉型爆增的需求，包括台積電 (2330-TW)、聯電(2303-TW)、日月光投控(3711-TW)、欣興(3037-TW) 產能持續維持滿載，而 MOSFET、整流二極體、MCU 廠也因大缺貨，交期都延長 4～6 個月，連帶推升價格持續上漲，即使擴產還是遠遠趕不上市場需求的速度，台積電已經預告今、明兩年產能都是緊繃，而新唐 (4919-TW) 也宣布 9/1 起調漲晶圓代工價格 15％。



Delta 病毒在全球肆虐，全球重要半導體生產基地馬來西亞、越南、菲律賓、泰國等紛紛加強管制，下半年半導體供應不但難以紓緩，恐怕更為吃緊，預估 2023 年才有可能達到供需平衡。



相關個股包括聯發科 (2454-TW)、瑞昱(2379-TW)、聯詠(3034-TW)、南茂(8150-TW)、精材(3374-TW)、盛群(6202-TW)、杰力(5299-TW)、順德(2351-TW)、華邦電(2344-TW) 都可留意。7/9 為大家推薦的南茂股價已經漲到歷史新高 59.8 元，漲幅近 25％，投信 8 月以來持續買超 1,548 張。好股票低檔布局，利潤空間才會大。請參考 7/9 < 拜登壓運價 資金奔向財報佳蘋概、電動車族群？>。



萬寶投顧陳子榕指出，這一波台股下殺，融資已減肥 161 億元，投資人可待浮額清洗後進場佈局，尤其年底將到期的當沖降稅政策可望再延長，台股後市資金動能強勁，只要持續關注我的文章，就能帶領大家低檔卡位佈局下半年黑馬股。



欣興 (3037-TW) 因載板需求吃緊，推升欣興上半年 EPS 達 2.74 元，較去年同期成長 119.2％，預估中階成熟產品要至 2024 年供需才能趨緩，而 HPC 類高階載板至 2026 年仍十分短缺；因應客戶需求，300 億元投資興建的楊梅廠將於下半年陸續投產，初期以成熟產品為主，明年導入新產品，估 2023 年楊梅廠產線就會滿載；受惠產能擴充，欣興第四季業績將有顯著成長，下半年優於上半年，業績一路旺至 2026 年。

台郡 (6269-TW) 受匯損及新品開發成本提高影響，台郡上半年 EPS 為 1.79 元，低於去年同期 2.7 元，但公司營運已落底，下半年受惠新增 TWS 耳機軟板天線及手機 LCP 高頻天線模組訂單，估第三季營收將突破 100 億元，第四季再優於第三季。而全年天線模組營收比估拉高至 25％，LCP 挹注下將帶動毛利率表現，估今年 EPS 達 11.4 元、明年 14.7 元；台郡今年資本支出 70 億元用於兩岸擴產，年增 85.23％。

南茂 (8150-TW) 受惠稼動率提升，南茂上半年 EPS 達 3.08 元，幾乎快接近去年全年 EPS 3.26 元，由於晶圓產能持續吃緊及記憶體材料交期拉長，南茂 7 月再調漲部分封測價格，第三季還會再漲；下半年在需求推動下，各產品線皆維持成長，記憶體成長優於驅動 IC，將支撐營收逐季走揚，預估全年 EPS 達 6.29 元。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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