鋼鐵航運急殺 台股跌197點收16661點 量縮不到3000億元

台股今 (17) 日依舊震盪走跌，電子股委靡不振，午盤後賣壓逐漸出籠，鋼鐵、航運股跳水，僅剩金融股撐盤，指數接連跌破 16800、16700 點，終場下跌 197.41 點或 1.17%，收在 16661.36 點，成交值 2955.57 億元。

電子權值股今日賣壓沉重，台積電一路在盤下震盪，終場收 580 元；台達電重挫逾 6%，日月光投控、矽力 - KY、聯發科、聯電、聯詠、瑞昱、國巨等，跌勢也相當深。

金融股回神奮力撐盤，富邦金領軍上漲逾 2%，兆豐金、中信金、上海商銀、永豐金等也都表現不俗。台塑四寶則互有漲跌，台塑與台塑化終場翻黑下挫。

鋼鐵族群盤中出現急殺，中鋼大跌近 4%，摜破所有均線，高興昌、威致亮燈跌停，東和鋼鐵、春雨、中鴻、燁輝、官田鋼、聚亨、彰源等多檔重挫逾半根停板。上市鋼鐵類股指數終場大跌近 5%。

航運股同步跳水，長榮、陽明、萬海尾盤賣壓出籠，迅速翻黑，散裝航運股也變臉，裕民、慧洋、台驊投控、新興等也都震盪走跌。

高端新冠疫苗即將在國內開打，同時也向巴拉圭申請緊急使用授權，今日股東會登廠，股價一度亮燈漲停，終場漲幅收斂至 8%，收 367 元。生華科新冠新藥治療中症患者的二期人體臨床試驗，完成 20 人收案，今日股價直奔漲停，達 161.5 元。

聯亞生技新冠疫苗未通過 EUA 審查，加上大股東持續賣股，負責充填的子公司聯亞藥，昨天股價大跳水後，今天再度重挫，跌幅一度高達 50%，跌破百元關卡。不過，光通訊廠聯亞昨天才風光上演秒填息，今天一開盤股價即重挫，疑因聯亞生技遭投資人烏龍錯殺，尾盤跌幅更是擴大至 9%。