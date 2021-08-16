〈美股盤前要聞〉中國經濟放緩程度超過預期 主要股指走弱

在數據顯示中國經濟放緩後，美國主要股指周一 (16 日) 盤前下挫。道瓊期貨下跌 106 點或 0.3%，標普 500 期貨跌 0.3%、那斯達克 100 期貨跌 0.3%。

1. 聯準會內部 9 月份宣布縮減購債聲浪加大

由於經濟數據出乎意料，政策觀點的轉變為聯準會在 9 月宣布縮減資產購買規模的決定打開了大門，並在 1 個月左右後開始減少購買。

對官員的採訪以及他們的公開評論表明，愈來愈多人支持更快的縮減時間表。過去兩個月強勁的就業數據以及更高的通膨數據，支持這一變化。

聯準會理事 Christopher Waller 和分行總裁 Eric Rosengren,、Robert Kaplan 及 Jim Bullard 都公開呼籲在 9 月份縮減規模。亞特蘭大的 Raphael Bostic 支持在 10 月和 12 月之間的某個時間開始縮減，這表明他也可能贊成 9 月宣布。

2. 中國經濟復甦勢頭減弱 疫情帶來新風險

中國 7 月份經濟活動放緩程度超出預期，新一輪疫情給已經受到洪災和全球需求下降打擊的經濟復甦帶來了新的風險。

所有主要數據均遜於預期：7 月份社會消費品零售總額同比成長 8.5％，低於經濟學家預期的 10.9％；工業增加值成長 6.4％，而預估中值為成長 7.9％；1-7 月固定資產投資成長 10.3％，不及預期的 11.3％。城鎮調查失業率升至 5.1％。

進入下半年後，中國的經濟復甦已經開始放緩，而自去年底以來最廣泛的疫情造成了進一步的拖累。7 月中旬以來的新增病例均與快速蔓延的 Delta 變種有關，引發了又一輪疫區封鎖、旅行限制和全員檢測。

3. 塔利班快速占領阿富汗 美國金融市場添增不確定因素

在陰影籠罩了 20 年之後，塔利班在阿富汗重新掌權，引發了對中東穩定的質疑，也帶來美國金融市場的潛在動盪。

目前暫時沒有跡象表明，正火熱的牛市將因此受到衝擊，地緣政治動盪過去並不總是衝擊股市。

TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 表示，對在那裡的美國人來說，局勢很糟，就市場來看，人們不得不觀望其長期影響。

周日 (15 日) 晚間，基準 10 年期美債殖利率略降至 1.27%，主要是吸引了一些避險買盤，造成殖利率的下滑。

4. 兩大央行總裁宣布不出席傑克森霍爾年會

一年一度的全球央行年會將於當地時間 8 月 26 日至 28 日在美國懷俄明州召開。聯準會主席鮑爾此前確認將在年會上發表講話，但並未透露講話的主題。

此次會議由堪薩斯城 Fed 主辦。該行此前曾表示，今年將舉辦一場改進版現場會議。去年由於爆發疫情，年度會議改為線上舉行

歐洲央行發言人表示，歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 將不會出席。另外，據英國星期日電訊報報導，英國央行總裁貝利也不會出席此次會議。

5. 民主黨基建案和預算立法拉鋸

美國眾議院九名溫和派民主黨人致函眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi)，揚言約 1 兆美元的基建案在眾院通過立法之前，不會考慮支持 3.5 兆美元預算案，可能危及佩洛西想在 8 月 23 日之前表決預算案的如意算盤。

民主黨黨內在預算支出方面的拉鋸，導致太陽能和電動車充電站類股周五重挫。

3.5 兆美元預算案涵蓋包括兒童照護、氣候變遷、移民改革等多項美國總統拜登的優先施政方案，但民主黨在眾議院只有些微優勢，佩洛西想讓該法案在眾議院過關，只能容忍三位民主黨議員倒戈。