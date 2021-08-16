鉅亨美股雷達：蔚來遭下修ASP與毛利率預估、機構看好AMD繼續受惠英特爾失誤

美股重要看點：

上週五 (13 日) 美國公布 8 月密大消費者信心創下 10 年新低，打壓了市場原先樂觀的疫後經濟復甦情緒，8 月密大消費者信心顯示 Delta 病毒狂襲全美各州，為美國消費者帶來嚴重的衝擊。

美國密西根大學週五公布 8 月消費者信心指數驟降至 70.2，遠低華爾街預期的 81.2，以及 7 月的 81.2，創下 2011 年 12 月以來最低。

密大消費者調查首席經濟學家 Richard Curtin 表示，這種負面的經濟評估異常激增也是一種情緒反映，主要來自於對於疫情很快結束希望的幻滅。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 15.53 點，或 0.04%，收 35,515.38 點。

那斯達克指數上漲 6.64 點，或 0.04%，收 14,822.9 點。

標普 500 指數上漲 7.17 點，或 0.16%，收 4,468 點。

費城半導體指數上漲 22.1 點，或 0.67%，收 3,335.0 點。

今日重要總經數據：

美國 8 月紐約 Fed 製造業指數，市場預期 28.5，前值為 43.0。

重要個股動態：

1. 蔚來汽車 (NIO-US)

花旗銀行分析師 Jeff Chung 在針對蔚來汽車的最新研報內，宣布調降蔚來汽車的目標價，但維持對蔚來的股價評級。

由於蔚來發布的第三季財測預期保守，故花旗將蔚來目標價自每股 72 美元下調至 70 美元，並下調了未來 2 年蔚來的平均銷售單價 (ASP) 和毛利率預期。

而雖然蔚來目標價遭到下調，但 Jeff Chung 仍然維持對蔚來股票的買入評級。

NIO 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. AMD (AMD-US)

美國銀行分析師 Vivek Arya 在針對 AMD 的最新研報中，預估 AMD 毛利率將有大幅上揚之空間，並預期每股盈餘 (EPS) 將在未來 2-3 年倍「翻倍」。

Vivek Arya 預計 AMD 毛利率將在今年提升 350 個基點至約 48%，未來 2 年將進一步提升到 50%，進入行業前三

而在毛利率走揚的帶動下，Vivek Arya 亦對 AMD EPS 在未來 2-3 年翻倍至 5 美元感到相當樂觀。

AMD 受益於英特爾最近的失誤，Vivek Arya 認為 AMD 將繼續因此受益，因為英特爾新計劃的執行風險不低，這有可能促使更多用戶選擇 AMD 產品。

Vivek Arya 認為，AMD 專注於 PC 市場目前風險不高，不像英特爾面臨 Chromebook 銷售大幅下滑、或是蘋果棄用 X86 晶片等風險。

Vivek Arya 估算，將 AMD 與營收同樣大幅增長的同業相比，AMD 估值顯然是低得多。

AMD 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. Coinbase (COIN-US)

據 Coindesk 數據顯示，比特幣上週六達到 48126.47 美元，創下自 5 月 17 日以來的最高水平，並推動整體加密貨幣市場市值自 5 月中旬以來首次超過 2 兆美元。

加密貨幣交易所 Luno 業務發展主管 Vijay Ayyar 表示，比特幣的上漲是之前一直處於低位的必然結果，看好比特幣將接近 48000 美元和 50000 美元之間的水平交投。

而隨著比特幣的價格上漲，以及加密貨幣市場市值持續揚升，市場分析師亦看好加密貨幣交易所 Coinbase 將會是重要受益者。