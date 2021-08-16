大盤持續破底 市場群龍無首 高速傳輸介面將成為市場新主流?

<大盤動向>

台股今日再度收黑，盤中一度重挫逾 200 點，最低來到 16,773.57 點，成交量僅 3,300 億元，意外的是三大法人合計僅賣超 7.7 億元，法人成交比重 29.76%，其中外資買超 47.52 億元，這也能說明為何中小個股普遍下殺而台積電屹立不倒，大盤就技術面來看，截至今日已經連 8 黑，今日更是跌破半年線，以外資台指期空單近期動向來看，週三期貨結算將是重要的分水嶺，台股後續反彈若沒彈回半年線上都屬於弱勢反彈。

<高速傳輸介面 IC>

隨著台積電先進製程產能不斷開出，高速運算 (HPC) 等應用的需求也不斷推升，根據台積電 7/15 法說會內容，總裁魏哲家認為產能供應吃緊情況會持續到 2022 年，而台積 4 奈米試產會按進度本季開始，終端應用將包含智慧機與高速運算（HPC），同時，有助提高 HPC 運算效能的高速傳輸介面 IC 晶片，市場關注度也將因而持續升高。後市預料也將伴隨高速運算裝置出貨量的不斷增加而受惠，相關高速傳輸介面 IC 概念股，如下表所示。

在表中可看到，在高速傳輸介面 IC 概念股中，毛利率普遍偏高，最高的是剛上櫃的 #安格 (6684-TW) 毛利率 59.48%，接近 6 成，後續依序是 #聯陽(3014-TW)、# 祥碩(5269-TW)、# 威鋒電子(6756-TW)、# 安國(8054-TW)、# 創惟(6104-TW) 等，但安格 (6684-TW)、聯陽(3014-TW) 因高速運輸界面 IC 佔比不高，所以一般在討論時不會提起。

USB 4.0 及 DDR5 等應用，預計在年底會開始進入成長爆發期，以台廠而言，高速傳輸晶片主要設計供應商有譜瑞 - KY(4966-TW)、祥碩 (5269-TW)、創惟(6104-TW)、威鋒(6756-TW) 等，進一步分析，控制晶片可分為主控端 (Host)、集線器(Hub)、裝置端(Device) 三大類，往下可再細分為：Host 端、Hub 端則以及 Device 端，各家廠商彼此間布局腳步不盡相同，惟仍各具競爭優勢，另外，由於 USB 4 需要授權認證，目前具備相關 IP(矽智財)能力的高速運輸介面廠鈺創、祥碩、創惟、威鋒等，下半年可多加關注。

最後簡單做個總結，在大盤方面，本週三將會是重點，在選股上，現在顯得十分重要，選擇有基本面及法人撐腰的股票，在股市大跌時就不必太過擔心。而在高速運輸市場方面，主要還是以譜瑞 - KY(4966-TW)、祥碩 (5269-TW)、創惟(6104-TW)、威鋒(6756-TW) 等四檔為主，至於安格後續是否會有比價效應，則需要再多觀察。更多個股分析以及盤中即時資訊請點擊以下連結加入觀看↓↓↓。

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