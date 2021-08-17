盤勢震盪重籌碼 選誰？

投資人擔心 Delta 變種病毒再度重創全球，從過去幾次經驗來看，因疫情造成下跌反而是買點，真正需要關心的是美國經濟數據，美國經濟復甦優於預期，市場擔心 FED 是否會提前升息，我認為 Delta 變種病毒對於全球股市的影響相對有限，美國四大指數先後創高，中國上證指數先前表現弱勢但也出現轉強，歐洲股市則維持緩步創高。

加權指數受到漲多獲利了結賣壓，大盤跌破季線，已經是過度反應，台股基本面仍維持強勁，航運三雄不論 7 月營收及上半年獲利皆優於預期，股價漲不動，主要是上檔籌碼套牢賣壓重，目前維持以盤代跌，利多若無法反應站回月線，未來如果一根長黑摜破季線，恐怕走第三波修正，傳產航運、鋼鐵為業績最好的族群，股價跌深加上業績無法反應股價，台股宛如少了一隻腳，電子最近修正補跌，但無基本面利空，下檔空間有限，將來指數整理過後往上攻的機會較大。

電子權值股領先創高，下半年多頭指標

未來行情回穩，電子股仍為多頭指標，以相同基本面來比較，籌碼浮額相對輕的個股反而有機會領先創高，聯電自法說會完後連漲數日，受惠成熟製程供不應求，漲價加上折舊費用下降，Q2 毛利率優於預期 31.25%，下半年營收續成長，7 月營收創新高 183.6 億，股價突破 4 月高點來到 63.9 元，同樣受惠成熟製程的世界先進表現更強勢，股價不畏盤勢拉回反而逆勢創高 156 元，7 月營收 36.7 億同樣創新高，但因籌碼相對集中，融資 5215 張，融資使用率僅有 1.2%，世界先進本益比比聯電高，股價表現卻比聯電還強，最主要還是籌碼面占優勢。半導體晶圓代工上漲拉升本益比，下游封測本益比更低，日月光投控在外資、投信法人聯手拉抬下，股價已創合併以來新高 133.5 元，今年全年獲利 9~10 元，本益比 13 倍不高。

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