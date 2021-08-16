[百問] 夏天沒冷氣誰要坐車？冷氣養護方法大哉問(下)

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冷氣養護技巧六：盡可能不要讓車輛涉水，以免縮短壓縮機壽命。



可解決問題：減少壓縮機軸承進水，導致內部單向閥片斷裂而嚴重磨損。

說明：前些日子在 FB 上看到有車主把愛車開上溪流河床，只為拍攝美美的照片，不過此舉看在筆者眼中，倒是有些擔憂，主要是因為有些車輛其實不適合涉水，這跟下雨天飛濺到引擎室底部的情況完全不同，飛濺的水滴可以很快乾掉，但整部車的底盤泡在水底，可能不是個好想法，包括含氧感知器、輪速感知器、傳動軸、碟盤，乃是於冷氣壓縮機等，都可以會為車輛涉水而提早掛點。



因為有些車型的壓縮機內部為迴轉式設計，其內部設有一單向閥片，該閥片會因為車輛曾經涉水深度高於壓縮機，而從縫隙或軸承中，由外到內進水導致內部出現鏽蝕情況，最後會使得單向閥片破損在壓縮機內部，使得壓縮機出現嚴重磨損問題，此時壓縮機雖然還有作用，不過壓送能力已衰退，且壓縮機運轉時會出現異音，唯有換新壓縮機才能解決問題。且即使沒有單向閥片破損的問題，軸承也可能因為進水或跑進細沙，而縮短軸承壽命，到時候一樣要拆卸整顆壓縮機下來維修，才能解決此問題。





這顆使用在 Lancer Fortis 與 Outlander 的迴轉式壓縮機，有著意想不到的通病，那就是內部單向閥片易破裂的問題，會導致壓縮機內部異常磨損，表面變得坑坑洞洞，最後只能更換壓縮機才能解決。





冷氣壓縮機的軸心也可能因為車輛涉水，而使其生鏽，接下來除了壓縮機運轉會出現異音外，也會開始洩漏冷媒，所以車輛能不涉水就盡量不要涉水。



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冷氣養護技巧七：冷媒與冷凍油要定期更換



可解決問題：延長冷氣系統壽命，同時恢復冷氣效率。

從上面的幾個冷氣養護技巧中，筆者一直在告訴大家一個觀念，那就是為何冷氣系統為什麼要定期保養？這是因為冷氣系統是一個封閉的管路，而系統內的壓縮機是一個高速運動（迴轉或往復）的零件，所以需要冷凍油提供密封、潤滑及散熱的功能，不過該油品就像引擎機油一樣，在長時間運轉後也會劣化、酸化及油泥化，尤其是在冷熱溫差幅度如此劇烈的環境裡，一旦冷凍油劣化就會降低其潤滑的效果，造成壓縮機異常磨損。



酸化會腐蝕冷氣系統管路及橡膠組件，造成蒸發器鏽穿，冷媒外洩。油泥化則會阻礙冷媒的流動及降低冷熱交換的效率，影響冷氣的功效，所以冷凍油是需要定期更換。此外，像冷媒量的檢查與填充、車頭前方的冷排與散熱風扇、車內中控檯下方的蒸發器等零件的清潔與檢修，也會在冷氣保養時一併進行，這樣就能確保整個冷氣系統的運作正常。





冷氣系統是一個封閉的管路，而系統內的壓縮機是一個高速運動的零件，所以需要冷凍油提供密封、潤滑及散熱的功能，不過該油品在長時間運轉後也會劣化、酸化及油泥化，因此需要進行更換動作。





使用專用儀器清洗出來的舊冷凍油色澤，黑到讓人看得很不放心，且油量也少了許多，而新的冷凍油顏色應為透明無色。



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冷氣養護技巧八：善用冷氣循環清洗機，可省時省力又有效。



可解決問題：快速且完成達到清洗冷氣管路，同時更換冷凍油的養護工作。

該怎麼更換冷凍油才能快速又有效呢？在過去想要更換冷凍油難度可是相當高，要將冷氣系統整個分解，利用藥劑將舊的冷凍油清洗乾淨後，再一一組裝回去車上，整個過程大約需要一天時間，不只費時也費力，因此除非遇到大修冷氣系統的機會，否則根本不可能更新內部冷凍油，不過近年來由於全球環保意識抬頭，國外對於冷氣效率的要求提高（省油），加上開始想辦法減少冷媒使用的容量（回收再利用），因此原先不被重視的冷氣保養問題逐漸受到重視，造就不少商機，也促使廠商積極開發全自動化的冷氣保養處理機，讓冷氣保養成為一件非常簡單的事情。



進行冷氣保養時，只需先將高低壓管路接上汽車的冷媒管，然後藉由專用儀器的協助，約一個小時就能完成所有的舊冷凍油與冷媒進行更新動作，做到內部保養的效果，讓車主不需等待太久就可完工交車，目前這項服務的完工價大約在 2500～3500 元之間，視冷煤量多寡來決定。





目前國內都有專門用來定量充填冷媒與冷凍油的專用儀器，全自動化的設計，減少人為操作的缺失，整個循環保養過程，從開始到結束大約只需 70 分鐘左右，對於忙碌的現代人來說，能節能非常多時間。





管路清洗前要先接上高低壓管路，透過高低壓錶，再次確認冷氣系統的健康狀況，例如高壓過高，代表冷排散熱可能不足，如果低壓過低，代表膨脹閥可能塞住等，一旦發現任何異常問題，都會先進行維修排除，再清洗與保養冷氣系統。



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冷氣養護技巧九：使用冷氣不用恆溫功能。



可解決問題：增加壓縮機停止運轉頻率，讓壓縮機有時間可以休息。

愈來愈多車輛出廠時就標配恆溫空調，有的甚至還有雙區、三區恆溫，目的是讓車上乘客可以吹得舒服，不過對於愈來愈熱的台灣來說，筆者是很少用恆溫模式，都是直接將溫度轉到 18 度然後利用出風量來控制車內溫度，至於下雨天或冬季則會轉動溫度旋鈕，將溫度調高一點，之所以要這樣做目的是保護冷氣壓縮機，讓壓縮機有時間休息，這話怎麼說呢？



傳統電磁離合器式樣的壓縮機，在恆溫模式下，空調系統會透過日照程度、車內溫度等資訊，調整出風口吹出來的冷氣溫度，車內如果達到設定的溫度值，例如常見的 24 度，恆溫系統就會微開熱排的隔板，讓熱風混著冷風一起吹到車室內，這樣雖然乘客可以獲得舒適的冷氣，但壓縮機卻會持續運轉，直到熱風無法將冷氣溫度提高上來，壓縮機才會跳脫休息，但如此壓縮機就會持續運轉，無法經常跳脫休息，不只會縮短冷凍油的壽命，也會讓壓縮機的磨損速度加快。



如果沒有開恆溫模式的話，例如夏季時溫度同樣設定在 24 度，不只不會混合熱風，壓縮機還可在風箱溫度達到系統設定的數值時，讓離合器跳脫休息，讓壓縮機有時間可以喘息，所以筆者現在也很少使用恆溫模式了。





使用恆溫模式，壓縮機能休息的時間會比較少，不只會縮短冷凍油的壽命，也會讓壓縮機的磨損速度加快，所以筆者現在很少啟動恆溫功能。





沒有開恆溫模式的話，例如夏季時溫度都設定在最低的 18 度，然後用風量控制冷度，不只不會混合熱風，壓縮機還可在風箱溫度達到系統設定的數值時，讓離合器跳脫休息，讓壓縮機有時間可以喘息，這樣離合器磨損的速度也會比較慢。



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冷氣養護技巧十：利用泡棉隔熱管包覆低壓冷媒管。



可解決問題：讓壓縮機有低溫冷媒進行冷卻，同時提高冷氣效率。

冷媒管是負責傳輸冷媒之用的管子，位置就在引擎室與擋火牆上，還分成熱的高壓管與冷的低壓管，包覆時只需包住冷的管子即可，之所以要這樣做是因為冷的低壓管是回流到冷氣壓縮機的冷媒，冷媒溫度比較低的話，有助於冷氣壓縮機長時間運轉時的散熱，同時也可以降低高壓冷媒的溫度，讓冷氣降溫的效率再提昇一些。



尤其是長時間在市區走走停停，車頭撞風量不足的情況下，引擎室內的高溫往往會提高將近 70 度，高溫狀態下對於冷氣壓縮機的運轉也會造成阻力，冷凍油的壽命也會縮短，冷氣也會逐漸沒這麼冷，若能讓回流到壓縮機內的冷媒可以達到更好的降溫效果，對壓縮機、冷氣效率等都會有正面幫助。



至於包覆用的材料要哪裡買呢？建議可從坊間的冷氣材料行中，購買專門用來包覆冷媒管的黑色泡棉管來使用，一條長度約 2 米，價格不會超過百元，一部車大約買一條就夠用了，這些泡棉管為中空管，只要用剪刀從中剪開，套入車上的冷媒管，然後再用束帶繫緊即可，泡棉管有分內徑尺寸，記得先量好車上冷媒管的口徑大小再去購買，才不會買回來套不上去，完成後筆者發現不只冷房的速度有提高，大熱天怠速等紅燈時的冷氣出風口的溫度也不會太快升溫上來，效果還不錯。





這種專門用來包覆冷媒管的黑色泡棉管在冷氣材料行中就有賣，一條長度約 2 米，價格不會超過百元，一部車大約買一條就夠用了。





冷媒管是負責傳輸冷媒之用的管子，位置就在引擎室與擋火牆上，還分成熱的高壓管與冷的低壓管，包覆時只需包住冷的低壓管子即可，最好是從擋火牆出來就開始包，有些原廠管子上就有包覆，代表確實有其需要性。

來源：《車訊網》

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