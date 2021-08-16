[百問] 夏天沒冷氣誰要坐車？冷氣養護方法大哉問(上)

夏天的高溫不只對人類是個考驗，對車輛上的冷氣系統也是一樣，炎熱的車內溫度往往會加重冷氣系統長運作強度，如果車上冷氣已不太冷的話，到了夏天會更加嚴重，因此筆者建議平日可養成一些基本的冷氣養護知識，當出現一些異狀時，才會知道提早進廠檢修，讓冷氣系統常保運作，不會大熱天卻沒有冷氣可以吹，這樣即使是開著超跑，心情也不會美麗。



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認識車用冷氣系統，零件複雜原理簡單



既然是談冷氣系統的養護觀念，就不能不知道車上冷氣系統的作用與組成架構。出風口之所以會吹出冷風，不是放冰塊在裡面才會冷，而是冷媒的吸放熱作用所導致，冷媒經過壓縮機壓作用後，流到車內會大量吸收熱氣，降低空氣溫度，再透過鼓風機吹送下，出風口就能吹出冷氣，因此冷媒是扮演將車內高熱帶出車外的重要媒介，所以才會稱作「冷媒」。



至於組成冷氣系統的主要零件共有下列幾種：壓縮機、冷排、散熱風扇、儲液乾燥瓶、膨脹閥、蒸發器、鼓風機及風箱等，只要有其中一環節故障，冷氣系統的工作效率可能就無法全部發揮，至於這些零件的功能，筆者就簡單為大家介紹一下。





看似複雜的冷氣系統，其實原理跟家用冷氣相似，車主只要掌握一些大原則，就可判定一些簡單的問題，冷氣系統其實沒有想像中難搞。





壓縮機：如同筆者上述所提的冷氣來源，在於冷媒吸收周圍熱量所產的的低溫空氣而來，那吸完熱氣的冷媒，如何將熱散發到大氣中，以不斷重複循環時使用呢？這就是壓縮機的功能。壓縮機可以將吸完熱氣的氣態冷媒，壓縮成液態冷媒，再進入冷排進行冷卻工作，把車內帶出來的熱氣發散到大氣中。





冷排：冷排的外觀就像水箱一樣，上有許多散熱鰭片，且安裝位置也以車頭為主，可用來降低冷媒溫度，讓冷氣更冷；





散熱風扇：作用則在增加冷排的散熱效率，使冷排在怠速無撞風時也能進行熱交換。





膨脹閥：車外的液態冷媒進入車內前，都會先來到膨脹閥這裡進行減壓的工作，一旦壓力下降則冷媒便會開始從液態轉為氣態，準備進行吸熱動作。





蒸發器：功能在延長冷媒停留在車內時間，使其有更多的時間進行吸熱，以大幅降低空氣溫度。





鼓風機：鼓風機通常位於風箱內部，也就是乘客座腳踏板的上方，作用像電風扇一樣，可將冷氣吹進車內，並隨著車主所設定的風速大小，調整吹送的風力。





風箱：負責調節冷氣吹送的位置，不論是從前擋、身體或腳部等位置吹送出來，都是由風箱控制。



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冷氣養護技巧一：定期動手清洗冷排，確保散熱效果良好。



可解決問題：冷排表面髒污導致散熱不良。

說明：如果您的愛車只有晚上或下雨天時，冷氣才會很冷的話，這是典型的黃昏牌冷氣的特徵，此問題通常會伴隨著怠速不冷，高速才會冷的現象，會引發此狀況的問題有下列幾種：冷媒量不足、冷排散熱不良、管路阻塞、管路內壓力過大及壓縮機本體內缺乏冷凍潤滑油等，車主可先進行下列的檢查來確定問題所在。先在大熱天的中午，把冷氣打開，然後讓冷氣先運轉 5 分鐘，之後拉一條水管幫車頭的冷排淋水，如果發現冷氣變得更涼的話，就有可能是冷排散熱不佳了。



冷氣要冷車頭前方長得很像水箱的冷排，是負責幫冷媒散熱的，不過由於車輛行進時，往往會有很多髒污附著於冷排上，加上前方只有氣壩擋住大顆石頭的撞擊，因此許多漂浮或飛行在空中的物體都會附著於冷排上，時間一久其上就會布滿灰塵、蟲屍或毛屑等，阻擋氣流通過冷排的順暢性，影響冷排散熱效率，如果不處理，會導致壓縮機重拖、耗油，或冷氣不冷的情況，嚴重時會縮短壓縮機壽命，解決辦法就是定期使用水柱噴射清洗。



另外，冷排散熱風散衰退，轉速不足也會影響冷排的散熱效率，可以試著將冷氣打開時，用目視或手背感受風扇抽風的風量是否很強，不要把手靠近風扇，正常來說風量應該會比家用電風扇開到最強的風還要強才對，如果風量感覺很弱的話，也是代表風扇轉速已變慢，考慮下次保養時請技師檢查一下會比較好。





安裝在引擎室最前方的冷排，使用幾年後通常會附著許多髒污，阻塞鰭片影響散熱能力，定期使用水柱清洗，可減少此情況發生，如果真的很髒的話，拆下使用鋁洗劑清洗就會像圖中一樣恢復原本白鋁色澤。





冷排散熱風散衰退，轉速不足也會影響冷排的散熱效率，可以試著將冷氣打開時，用目視或手背感受風扇抽風的風量是否很強，不要把手靠近風扇，正常來說風量應該會比家用電風扇開到最強的風還要強才對。



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冷氣養護技巧二：定期檢查冷排鰭片狀況。



可解決問題：減少因冷排鰭片脆化或變形，而導致冷卻效率嚴重不足的問題。

說明：冷排故障問題除了上述提到的原因外，筆者採訪時也得知有些車款的原廠冷排壽命似乎沒有很好，例如二代 CR-V，使用大約 5～6 年後，鰭片就會開始出現脆化問題，尤其住在海邊或工業區內，空氣中含有鹽份或酸化氣體地區的車輛，此問題發生的速度會更快，嚴重時像圖中一樣，用手指頭稍微用力壓鰭片就會整排碎掉，如果使用高壓水柱噴洗的話，應該整個冷排的鰭片都會吹光光吧，嚴重影響冷排散熱能力，如果此時還是沒有更換冷排，壓縮機就等著更換了。



要確認這個問題很簡單，只要透過前保桿氣壩的孔洞中，觀察冷排鰭片有無斷裂缺少的問題，或是還沒斷裂但已開始出現缺口等，都代表冷排已氧化到很薄的程度，建議更換新品後續比較不會再多花錢修別的零件。如果要更換冷排的話，或許可以考慮非原廠的台製冷排，有些台製冷排的品質，並不會比原廠冷排來得差，加上得知原廠品的缺點後，往往會進行改善，而且售價也比原廠冷排低，會是老車維修時可以考慮的方案。





這組冷排是二代 CR-V 的原廠部品，使用時間大約 6 年左右，鰭片嚴重脆化，只要用手指稍微用力按壓，就能將整排鰭片壓碎，更不用說用高壓水柱噴洗時的慘狀了，沒有了鰭片，冷排等於沒有散熱作用。



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冷氣養護技巧三：檢查冷媒有無洩漏，冷媒量是否足夠。



可解決問題：冷媒外洩導致冷氣不冷的問題。

說明：冷媒外洩使得冷媒量不足，而導致冷氣不冷，也是很多車款常見的冷氣問題，而冷媒之所以會外洩，比較常見的情況是冷氣接頭內的橡膠 O 型環，因壽命到了失去密封性，而導致接頭處開始洩漏冷媒，這時接頭上就會出現油漬或附著很多油汙等，判斷上不是很難，而這些管路接頭會出現在冷排、壓縮機、膨脹閥等處。



另外，位於車內乘客座中控檯下方內的蒸發器，因為工作溫度低，有些車型在極少情況下會殘存水份在管路內，冷媒一旦遇到水，就會轉化為鹽酸，進而鏽蝕蒸發器，時間久了蒸發氣就會破損導致冷媒外洩，冷媒在車內外洩，會有些微大蒜異味，除了會使得冷氣不冷外，萬一吸進人體也會對健康造成影響，解決辦法就是定期保養冷氣系統，把裡面酸化的冷媒與冷凍油清洗出來換新。



另外，除上述問題會導致冷媒洩漏外，最常被忽略掉的問題就是膨脹閥阻塞，該處阻塞壓縮機卻持續推送冷媒，就會導致高壓管內壓力過高，系統為保護壓縮機的壽命，便會開啟位在壓縮機內部的洩壓閥，將冷媒洩放至大氣中，只要多排放個三次，管路內的冷媒就會全部洩光，冷氣自然不冷，而要確認膨脹閥是否阻塞，利用壓力表測量即可得知，高壓高於 200psi、低壓過低甚至呈現負壓，幾乎就可確認是膨脹閥的問題，不過這個問題要專業技師才能找到，一般車主只要記得檢查接頭油漬與定期更換冷凍油即可。





位於風箱內的蒸發器，如果管路內含有水氣的話，冷媒就會轉化為鹽酸進而鏽蝕蒸發器，導致蒸發器破損外洩冷媒，此時冷氣聞起來會有大蒜的味道。





對於隱藏在中控檯深處的蒸發器外洩冷媒問題，有些店家可透過冷媒測漏機的協助，快速找出外洩位置，節省寶貴的診斷時間。



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養護技巧四：確認電磁離合器結合狀況，必要時換新。



可解決問題：減少壓縮機電磁離合器常打滑磨損，而使得冷氣不冷的問題。

說明：目前約 80％車款的壓縮機都還設有電磁離合器，該零件負責切換壓縮機的運轉時機，當車主按下車內 A/C 按鍵時，此時車內乘客應該會聽到「咖」一聲，冷氣壓縮機上的電磁線圈就會產生磁吸力，讓皮帶輪與壓縮機軸心連動，壓縮機就會開始壓送冷媒，這時車內出風口就會開始吹出冷空氣。



可是如果壓縮機內部潤滑不足，或冷媒散熱不良管路內壓力過大的話，壓縮機的轉動阻力就會大增，嚴重時電磁離合器就會打滑，尤其在引擎轉速比較高的情況下接合離合器，打滑問題會更嚴重同時產生高熱，最後離合器上的電磁線圈就會因為溫度過高而損壞，這時壓縮機就無法運轉，冷氣自然不冷，判斷方式很簡單，如果按下 A/C 鍵時，沒有聽到引擎室有咖一聲，或引擎轉速沒有任何波動，就代表離合器組沒有吸合。



面對這個問題，如果壓縮機本身效率還不錯的話，可以只換離合器組，不用換整個壓縮機，不過要一併更換冷媒、冷凍油與檢查冷排散熱效率，觀察高壓是否還是過高，以防相同問題不斷發生。









多數車款的壓縮機上都設有電磁離合器，用途在切換壓縮機的作動時機，如果壓縮機運轉阻力過大，離合器就會打滑，除在表面形成凹凸不平的溝槽外，電磁線圈還會膨脹損壞，導致壓縮機無法與引擎連動進行運轉。



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冷氣養護技巧五：觀察壓縮機運轉有無異音，提早檢修。



可解決問題：減少壓縮機磨損鐵屑造成系統阻塞，屆時需更換更多零件。

說明：冷氣壓縮機就像引擎一樣，會有機件在內部往復運轉，同時進行壓縮動作，因此內部也需要油品潤滑才不會磨損，該油品就是冷凍油，冷凍油會跟著冷媒到處流動，且須經常面對將近 0 度到 50 度的高低溫的考驗，因此冷凍油也會像機油一樣劣化而慢慢失去潤滑效果，這時就很容導致壓縮機內部異常磨損，造成壓縮機出現異音、重拖，除了冷氣不冷外，也會出現耗油與加速無力的問題。



所以一旦壓縮機運轉時出現異音，建議要盡早進廠檢修，如果狀況置之不理持續下去，壓縮機內部機件就會開始磨出鐵屑，這些鐵屑會在冷氣管路內到處亂跑，阻塞冷排或膨脹閥等，屆時只能將整個冷氣系統分解清洗才能解決。





這兩顆分別是離心葉片式與活塞式壓縮機，可以發現內部零件表面出現許多磨擦痕跡，代表壓縮機的內部潤滑不足，運轉起來會有異音，時間久了冷氣就會不冷。





這支是用來降低冷媒壓力的毛細管，讓冷媒可以氣化吸熱，用途與膨脹閥很類似，而上面鐵網位置就可以看到壓縮機異常磨損所產生的鐵屑。

來源：《車訊網》

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