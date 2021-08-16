〈每周CFTC報告〉投機者持續看漲美元 對黃金、石油多頭信心轉弱

本周美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，大型投機者繼續看好美元表現，幫助美元指數押注連 4 周維持淨多單。對其他貨幣的押注變化主要在英鎊，由淨空單又快速轉回淨多單 7000 口，表明對英國經濟的信心。黃金、白銀及石油期貨近期表現不佳，投機者也迅持減持多單中。
美元與外匯
截至 8 月 10 日當周，投機者持有的美元指數淨多單增加 445 口，至 19326 口。
美元指數上周下挫，但截至周二前，投機者押注的淨多單仍在上升，連續 4 周維持淨多單。此前由於對 Delta 變種病毒的擔憂，消費者信心驟降到 10 年最低。
其他貨幣部分，英鎊則重新獲得支持，淨空單再遭大幅減縮後，已轉為淨多單逾 7000 口，投資者押注經濟情況好轉。而英國上周四公布數據，6 月 GDP 增速優於預期，整體第二季成長幅度接近央行預測。
具體為：
- 歐元淨多單減少 4150 口，至 33857 口；
- 英鎊淨空單減少 7156 口，轉為淨多單 7070 口；
- 日圓淨空單增加 5467 口，至 60657 口；
- 瑞士法郎淨多單增加 2135 口，至 9678 口；
- 加元淨多單減少 995 口，至 6465 口；
- 澳幣淨空單增加 8030 口，至 49313 口；
- 紐元淨空單增加 707 口，至 1032 口。
黃金、白銀及原油
黃金淨多單減少 27929 口，至 168406 口。
白銀淨多單減少 11665 口，至 9852 口。
WTI 原油期貨淨多單減少 30114 口，至 400413 口。
大型投機者在 8 月初的金價動盪後，加大多頭減碼速度，大砍近 3 萬口淨多單。不過金價在後半周跌深反彈，全周收漲。
油價仍受到疫情衝擊，市場擔憂 Delta 變種病毒快速擴散打擊需求，投機者仍在減少多頭押注，多頭持倉水位由上半年普遍在 50 萬口上方的水準，已減少到略高於 40 萬口。