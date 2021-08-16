台積電翻紅難擋賣壓 台股跌123點收16858點失守半年線

台股今 (16) 日早盤湧現賣壓，一度大跌逾 200 點，摜破半年線，下探 16773 點，隨著低接買盤進場，台積電率先翻紅、強勢穩盤，部分電子股也獲資金青睞，但仍擋不住金融、傳產賣壓沉重，終場指數下跌 123.34 點，收在 16858.77 點，成交值僅 3329.92 億元。

台積電今天開低，一度跌至 578 元，中場後翻紅，力守在平盤之上，終場小漲收 584 元；台達電、日月光投控、環球晶、微星等零星電子股仍獲資金點火；不過，鴻海、國巨下挫逾 1%，聯發科翻黑退守 900 元大關，此外，智邦上半年獲利不如預期，連吞 2 根跌停，收 267.5 元。

其他權值股方面，先前漲多的金融股，今日成為空軍狙擊的標的，富邦金重挫逾 2%，國泰金、中信金等也有 1% 的跌幅，此外，將以換股併購中壽的開發金，今日利多出盡，股價重摔逾 4%，中壽同步開高走低、跌逾 1%。

鋼鐵族群上沖下洗，隨著賣壓湧現，中鋼中場後由紅翻黑，終場小跌作收，燁興、聚亨、新光鋼等大跌逾半根停板，東鋼、春源、燁輝、豐興、大成鋼等多檔跌勢也相當重。

電子股中以 LED 族群表現較為強勢，佰鴻股價勁揚逾 4%，富采、鼎元、光磊等也上漲 2-3%；上周跌勢最重的記憶體族群，南亞科領軍反彈，華邦電、晶豪科、威剛股價同步回神，但群聯、創見等賣壓仍沉重；封測股普遍震盪走弱，包括同欣電、南茂、矽格、菱生、力成等。

兩家國產 COVID-19 疫苗廠陸續傳出好消息，高端 23 日起開打，並已向巴拉圭衛福部申請緊急使用授權 (EUA)，激勵今日股價噴出漲停，達 339.5 元，大股東基亞、云辰同步獲買盤青睞；市場也傳，聯亞生技完成 EUA 資料補件，指揮中心將對外說明，聯亞藥噴漲超過 2%，站上 200 元大關。台康生、國光生、台耀等疫苗概念股也表現抗跌。

