〈陸港盤後〉金融逆勢突圍 拉抬上證翻紅小漲

中國今 (16) 日公布三大經濟數據，工業增加值、固定投資及消費數全數不如預期，反映疫情復發、暴雨成災帶來的影響。而 A 股三大指數也在這個利空之下全數開低。

盤中 A 股在證券和醫療、疫苗等生技類股的反彈刺激之下，一度由黑翻紅。但受到鋰電概念股回檔，及稀土類股出現獲利了結的拖累之下，A 股再度回軟，而創業板指跌幅更擴大逾 1%。尾盤在金融類股撐盤的帶動之下，只有上證成功回到平盤之上。

今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.26 兆元，日減 3%，不過已經連續第 19 個交易日成交金額突破兆。

港股方面，中國經濟數據不如預期，為下半年經濟成長增添壓力，同時中國人行表態不會再降準，利空消息影響下，恒生指數早盤開低後一路震盪走低。

另一方面中國官媒再度發表文章指出，網路遊戲產業必須加強自律，肆意篡改歷史的網路遊戲應該受到管制，同時主管機關也應該強化前置審核管理，投資人認為中國官媒近期頻頻針對網路遊戲出聲，下一波監管恐將出現在遊戲產業。

受到利空影響，網科股再度重挫，拖累科技指數大跌逾 2.5%。嗶哩嗶哩 (9626-HK) 崩跌 7.7%、快手 (1024-HK) 大跌 6.7%、百度 (9888-HK) 重挫 4.8%、騰訊 (700-HK) 大跌 3.5%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小漲 0.03%，報 3517.34 點；科創 50 指數小跌 0.31%，報 1547.93 點；深證成指下跌 0.71%，報 14693.74 點；創業板指下挫 1.31%，報 3301.39 點。

恒生指數下跌 0.8%，報 26181.46 點、恒生科技指數大跌 2.57%，報 6420.14 點。

北向資金進出方面，周一北向資金買超人民幣 62.02 億元，其中滬股通買超人民幣 40.99 億元，深股通買超人民幣 21.02 億元。

法人觀點

中信證券認為，當前 A 股依然處於類股輪動的過程中，展望後市，市場重心將逐步從成長型向價值型類股轉移。但在基本面因素的影響下，這個輪動要等到三季底。因此，投資配置方面，依然建議投資人在成長製造和價值消費間保持均衡，同時分批加碼價值型類股中景氣能見度高的消費和醫藥產業。

