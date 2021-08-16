聞泰科技證實完成NWF交易過戶手續 將間接持有100%股權

中國手機 ODM 龍頭聞泰科技 (600745-CH) 週一 (16 日表示，收購英國最大晶片商 Newport Wafer Fab(NWF) 的交易過戶手續已全數完成，旗下全資子公司安世半導體 (Nexperia) 確認完成收購 NWF。

聞泰科技向上海證交所提交文件指出，已在上週接獲英國公司註冊處通知，確認安世半導體持有 NWF 母企 Neptune 6 Limited 全部股東權益，本次交易過戶手續已全數完成，聞泰科技將間接持有 NWF 的 100% 股權。

英國最大晶圓廠 NWF 成立於 1982 年，目前晶圓月產能約為 3.2 萬片，CNBC 報導指出，NWF 擁有十幾項價值 5500 萬英鎊的英國政府合約，部分甚至涉及雷達系統晶片。

NWF 去年收入約 3091 萬英鎊，淨虧損 1861 萬英鎊，除了安世半導體以外，其客戶還包含三星 (Samsung)、摩托羅拉(Motorola) 等晶片開發商。

聞泰科技透過文件表示，考慮到 NWF 規模相對較小，虧損情況對集團財務影響有限。聞泰科技去年營收達人民幣 517 億元 (約 79.8 億美元)，純益人民幣 24.6 億元，幾乎較前一年翻倍。

近年來，聞泰科技積極擴大電子供應鏈，將足跡自晶片拓展至其他關鍵零件，該公司今年才剛斥資人民幣 24.2 億元買下歐菲光的蘋果相關資產，為打入蘋果供應鏈積極布局。