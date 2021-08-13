寶成上半年賺近百億元 年增14倍 EPS 3.38元

製鞋廠寶成工業 (9904-TW) 今 (13) 日公布最新財報，在第一季獲利創新高挹注下，上半年稅後純益 99.7 億元，改寫歷年同期新高，年增 14.11 倍，每股純益 3.38 元。其中，寶成今年上半年認列來自轉投資南山人壽投資效益達 72.43 億元。

寶成 2021 年第二季營收 648.98 億元，毛利率 26.34%，季增 0.65 個百分點，年增 6.41 估百分點，單季稅後純益爲 36.94 億元，季減 41.33%，較去年同期由虧轉盈，單季每股純益 1.25 元

寶成 2021 年上半年營收 1357.92 億元，毛利率 26%，年增 5.37 個百分點，021 年上半年稅後純益 99.7 億元，改寫歷年同期新高，年增 14.11 倍，每股純益 3.38 元。

上半年寶成的業外收益部分，寶成持股 20% 的潤成投資控股公司轉投資南山人壽營運亮眼，第二季認列收益 25.55 億元，上半年認列其相關轉投資收益達 72.43 億元，較去年同期增加 33.28 億元。

寶成指出，全球經濟增長態勢不變，主要運動賽事陸續回歸，可望進一步提振運動消費意願，寶成對核心業務之前景保持信心。然而，疫情發展反覆、消費信心波動依然爲今年下半年營運的主要變數，將持續強化策略優勢，穩固經營根基，審慎應對該等短期挑戰，致力於長期穩健的價值增長。

鞋類製造業務方面，鑑於近期東南亞地區疫情嚴峻，導致部分廠區 7 月迄今的製造產能及生產效率受到影響，將密切關注後續疫情變化，保持產能配置的最大彈性，並將繼續投資於自働化、製程精進與創新能力等關鍵領域，以因應品牌客戶更趨靈活的採購需求，確保鞋類製造業務的穩健復甦及長遠發展。

而在運動用品零售及品牌代理業務方面，寶成看好大陸地區體育產業的潛在發展空間，持續聚焦於實體門店的結構優化，著重線上渠道之營運能力，豐富運動服務的相關內容，增加與消費者跨場域的無縫互動，同時藉由數字化管理進行採購及存貨管理，做好精準行銷，升級顧客體驗，進一步提升通路經營效益。