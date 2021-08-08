平板、筆電新品齊發 觸控模組雙雄迎旺季

觸控模組雙雄 GIS-KY 業成 (6456-TW)、TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 進入下半年傳統旺季，在平板、筆電等新品拉貨動能挹注下，7 月營收明顯回溫，雖然整體供應鏈仍面臨零組件吃緊狀況，但雙雄均看好傳統旺季可期。

觀察雙雄 7 月營收，業成續站穩高檔，單月營收達 129.98 億元，月增 0.76%、年增 30.54%，為今年以來單月新高，宸鴻也在各產品應用回溫下，7 月營收回升至 91.14 億元，月增 28.4%、年減 25.5%。

展望下半年，業成樂觀看待筆電、平板動能仍將延續，加上客戶新品陸續推出下，整體營運將優於上半年，近年也因應產能需求，持續著重成都廠平板、筆電產能擴充，今年資本支出將達約 70-80 億元、年增逾 4 成。

據了解，業成大舉擴充成都廠產能，正是因應蘋果 (AAPL-US) 今年度平板、筆電新機搭載 MiniLED 背光技術，市場預期下半年 MacBook 新機也將搭載 MiniLED 背光技術，有助業成營運再加溫。

宸鴻 7 月也在筆電、平板需求強勁，加上舊手機訂單挹注下，營收有大幅度成長，但由於今年起並未有新手機訂單，宸鴻認為今年主力動能仍來自筆電、平板，隨著 8 月新品逐步放量，營運將重回正軌。

此外，過去觸控雙雄主要競爭對手中國觸控模組廠歐菲光，因遭踢出蘋果供應鏈，因此讓蘋果平板、筆電觸控模組訂單又回歸由台廠宸鴻、業成分食，也減少過去削價競爭搶市占狀況，有助雙雄營運穩健成長。