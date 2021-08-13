〈陸港盤後〉經濟下滑引發憂慮 上證回檔0.2%

周五 (13 日)A 股三大指數開低後一度震盪拉升，三大指數盤中在鋰電池族群的帶領下先後翻紅，上證一度觸及 60 日均線，創業板指更一度上漲逾 1%。不過隨後在半導體、汽車類股回檔的拖累下，A 股三大指數接連翻黑。

分析指出外資對於中國加強監管的不確性所帶來的擔憂仍存在，再加上洪災、缺煤、缺電、缺晶片等對生產端的紛擾，中國經濟增長動能恐進一步減緩，市場預計下周公布的 7 月工業、投資及消費等經濟數據都會創下今年新低，因此法人退場觀望氣氛濃。

今日 A 股成交量能依舊熱絡，滬深兩市成交金額達人民幣 1.3 兆元，較前一個交易日略減人民幣 77 億元，A 股連續第 18 個交易日突破兆元水準。

港股方面，美國科技股一連數日下挫，拖累港股科技類股走勢，導致恒指早盤開低後呈現震盪整理態勢。科技類股再度成為重災區，中國方面雖未再傳利空，但美國科技股的下滑，使得資金紛紛調節手中科技股。

半導體是主要領跌族群，華虹半導體 (1347-HK) 崩跌 8.5%，為恒科指成份股中跌幅最重者，中芯 (981-HK) 則是大跌 4.7%，跌幅也位居前列。網科也不好過，騰訊 (700-HK)、阿里巴巴(9988-HK)、百度(9888-HK) 等跌幅介於 2.4%～3% 之間。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小跌 0.24%，報 3516.30 點；科創 50 指數重挫 2.13%，報 1552.78 點；深證成指下滑 0.69%，報 14799.03 點；創業板指下跌 1.22%，報 3345.13 點。

恒生指數下跌 0.48%，報 26391.62 點、恒生科技指數下挫 1.93%，報 6589.54 點。

北向資金進出方面，周五北向資金賣超人民幣 12.38 億元，其中滬股通賣超人民幣 7.94 億元，深股通賣超人民幣 4.44 億元。

法人觀點

國泰君安證券認為，展望後市滬深兩市成交量連續 18 個交易日突破兆元水準，充沛的量能支撐市場在目前價位反復震盪打底。7 月金融數據低於預期，引發市場對於未來經濟下滑的擔憂。

不過，總體政策正逐步向穩增長傾斜，預計流動性將會維持穩健偏寬鬆的格局，有利於 A 股市場中長期的多頭，短線指數預計將會延續震盪走勢。在操作上，建議可以留意近期回檔後的鋰電池、太陽能、半導體等類股。