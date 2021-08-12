搶高端財管商機 星展規劃一年內擴編團隊、增設中南部據點

看好台商資金回流商機，銀行鎖定中南部傳產業者布局，星展銀行 (台灣) 規劃，「星展豐盛私人客戶」預計在未來一年內至少增聘 1 倍的客戶關係經理，並進一步擴大中南部的業務規模與據點。

星展銀行 (台灣) 總經理林鑫川說，銀行自 2018 年鎖定資產規模超過新台幣 3000 萬元的高資產客戶推出「星展豐盛私人客戶」，三年以來資產管理規模超過 6 成、財管收入也有 5 倍以上的增幅，讓台灣成為星展集團第三大財管市場，僅次於新加坡與與香港。

看好台商資金回流商機與潛在的財管市場，星展銀行 5 月特別延攬曾任遠智證券、AIG 有邦證券總座，與台北富邦銀行私人銀行部部長的陳智泉加入私銀團隊，為私銀業務擘劃策略與目標。

星展豐盛私人客戶部長陳智泉指出，資金安全是高資產客戶最在意的重點，加上許多高階客戶身兼中小企業負責人，所經營的企業大多設點於亞洲，因此也相對偏好能滿足跨國企業區域網路需求的銀行。

根據統計，「星展豐盛私人客戶」組成男女各半、50 至 70 歲的客戶占比近半數，如何妥善將財富傳承給子女，則是多數高齡客戶關心的議題。

在投資行為方面，相較於一般基金、債券等產品，高端財管客戶對進階投資理財產品接受度高，高達 75% 的客戶偏好客製化的結構型商品，且有 98% 的交易是透過電話下單完成。

陳智泉說，「星展豐盛私人客戶」需求客製化訂作，提供基金、股票、債券、外幣組合、保險、結構型商品等多元產品與服務，符合資格者還可運用銀行所規劃的 17 種架構來搭配 508 檔標的，根據自身偏好與需求客製化投資組合。

目前「星展豐盛私人客戶」在全台均設有服務據點，由專職團隊提供精緻的全方位服務，未來也將不斷強化服務的廣度與深度，同時朝家族式財富管理方向邁進，持續深耕台灣高端財富管理客群，陪伴客戶成長。