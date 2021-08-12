【倫元投顧】季線~半年線為短期相對低檔

◆盤勢分析

半年報公布近尾聲、加上外資昨天加碼期指空單，今天故意壓盤台積電持續清洗融資和短線浮額，終場指數以下跌 9 點收在 17219 點，成交量為 3190 億。

昨天融資如預期再減 71 億、近三天融資共減約 155 億，過去十年來歷史經驗，每年 8 月中前後通常是短線或波段相對低檔，故後市看法仍不變季線~ 半年線上下應該是短期相對低檔，隨時又會做另一次短波段的彈升，少則月線上下多則 18000 上下。

波段而言，8 月下旬或 9 月 Fed 有可能針對縮表作出更進一步明確聲明，縮表不會崩盤因為代表未來景氣仍是往上看，但可能會造成短線較大震盪，所以波段而言，台股可能仍是在 17000 上下~ 18000 上下的大區間劇烈震盪格局甚至更深一些劇烈震盪，所以重點仍是在選股以及資金的控管。

之前 7 月是在殺漲多爆量的航運、鋼鐵等傳產股；7 月下旬到今天輪到殺漲多爆量的中小型電子股。這又再度驗證漲多爆量且與季線乖離過大股追高宜慎，人多的地方不要去湊熱鬧、小心套在相對高檔受傷。

王信傑 分析師

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