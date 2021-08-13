◆盤勢分析

1. 週四 (8/12) 美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 增速減弱，但通膨壓力仍處高檔水位；摩根士丹利警告記憶體凜冬將至，美光崩跌逾 6%，費半跌逾 1%，創連續第六個交易日收黑，但道瓊、標普續寫輝煌，連續三個交易日創下新高，美股四大指數漲跌互見，漲跌幅區間位於 - 0.13% 至 0.35%。

2. 台股昨日開盤後於平盤附近震盪，多檔中小型電子股具低檔承接力道，加上航運及鋼鐵類股強勢上漲，終場指數小跌 7.24 點，跌幅 0.04%，收在 17,219.94 點，成交金額為 3,210.01 億元。三大法人合計買超 42.13 億元：外資買超 45.23 億元、投信買超 8.03 億元、自營商賣超 11.13 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量縮，後市價量不宜背離，方有望止穩並反彈。

（2）、均線：指數守於半年線之上，支撐為 16,900 點附近，壓力為 17,500 點附近。

（3）、技術指標：KD 呈死亡交叉、開口向下，暫未出現止跌訊號。

4. 櫃買指數收復季線，尾盤收在 212.02 點，上漲 0.81%，支撐為 206 點附近，壓力為 215 點附近。

5. 觀盤重點：台股昨日 (8/12) 因 MSCI 公布季度調整持續調降台股權重，加權指數在季線之下弱勢整理，中小型電子股雖浮現低檔承接力道，但若短期無法收復季線，整理時間恐將拉長，建議待止穩訊號出現後再布局較佳，投資人可挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意航運、鋼鐵、高爾夫球、MOSFET、生技、金融等族群。

6.2352 佳世達昨日 (8/12) 舉行法說會，2021 上半年毛利率、營業淨利率、稅後純益率三率三升，高附加價值事業轉型布局與資通訊事業皆成長，同時有業外挹注之下，每股稅後純益 3.01 元，不只創下十年來同期新高，更超越過去十年各單一年份的「全年」水準。

7. 電競品牌暨板卡大廠 2377 微星 2021 上半年在主板、顯卡以及筆電等三大產品線業務動能強勁帶動下，連兩季交出三率、獲利皆刷新歷史新高的的超標表現，上半年稅後淨利達 85.7 億元，年增 155.7％，一舉超越過去各年度獲利，大賺逾一個股本，稅後每股盈餘 (EPS) 來到 10.14 元。

8. 中信投信推出 00894 中信小資高價 30 ETF，其成分股逾 7 成為電子類股，為國內首檔聚焦高價股及零股熱門標的基金，於今日掛牌；下半年電子類股各面向迎順風機會頗高，隨近期盤面重心逐漸轉往電子股，高價電子股挾獨特競爭優勢，後市表現具想像空間。

