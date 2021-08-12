航運三雄及被動元件操作策略

萬寶投顧楊惠宇表示，7 月財報剛結束，整體上市櫃表現良好，有句廣告名言「平平 18 歲，大小漢差那麼多」，說明同樣年紀的小孩身高之差異，而股市中也存在著明明營收、獲利表現都很好，但股價卻天差地遠的情形。

新唐 (4919-TW)、南電(8046-TW) 營收創高，股價也創高，這是第一種形態；聯電 (2303-TW)、華邦電(2344-TW) 剛突破或還在整理平台，這是第二種形態；另一種是營收創高但股價大幅修正，如航運三雄(2603 長榮 - TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW)，所謂「適材適所」針對每一種型態的個股，也要賦予不一樣的操作策略，才能達到最佳效果。

基於「漲多的股票不要追」原則，第一種型態的個股在此不予以討論，那麼「跌深的股票可不可以撿」? 或者我們要來看看狀況如何。

萬寶投顧楊惠宇表示，整體航運股 7 月份創下 4.61 兆天量，法人賣超近 120 億，三雄當沖動輒高達 80% 以上，過熱籌碼使得證交所對其進行處置，也造成長榮股價無量下跌，但對比另一檔萬海，5 月 31 日進行處置後，股價不跌反漲，可見處置不見得對個股皆是壞事，須視位階而定。

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）來到 4225，比 7 月底的 4196 高出 0.69%，所謂「金九銀十」，意謂 9、10 月是全年旺季，目前己傳出 9 月將再加收旺季附加費、加上塞港缺口問題未解，貨運量供需尚未平衡，航運股至年底都會有好光景。

萬寶投顧楊惠宇認為，航運三雄中以長榮 (2603-TW) 投資最大手筆，將增加 30 艘新船戰力，父親節當天己有一艘 2.4 萬 TEU 超大貨櫃船抵港，是全球最大型貨櫃船，7 月營收再創高，上半年賺 15.03 元，但外資仍不買帳，持續處於賣超中，多空看法分歧。

陽明 (2609-TW) 7 月營收 294 億元，連 14 個月創新高紀錄，前七月獲利年增近 11 倍，今年有十艘 2800TEU 船交貨，未來還有 11 艘更大型船隻交貨，7 月完成 291 億現增，將使負債比進一步下降，現金流動比也由 50% 跳升至 100% 以上，整體財務體質明顯改善，由於上半年營運大幅成長下將基期墊高，未來當然不會如此快速成長，但在貨運仍缺狀況下，預估仍能維持良好狀態。因為關禁閉，所以外資進出也不多，不過散戶奈不住性子，還是持續賣出，恐慌之下籌碼洗的越乾淨對後勢越有利。

萬海 (2615-TW) 第二季賺 8.57 元，續創單季新高，上半年賺 15.19 元，三雄其實獲利程度都不相上下，但萬海因跨入遠洋讓市場墊高其本益比。

整體運輸主要重點為港口貨櫃處理周轉率，美國運輸倉儲業就業人數雖有回升，但在越南等亞洲城市開始出現封港狀態下，後續有機會出現轉單效應。

萬寶投顧楊惠宇強調，航運股因獲利好加上一定跌幅下，能吸引市場較積極活潑的資金，但因籌碼較熱，故適合做「價差型」操作，另外具獲利能力，而股價落後指數者則為「被動元件」。

被動元件歷經了 2018 年的拉貨高峰後，雖然獲利因此下滑，但仍是比 2018 年之前要來的良好許多，由於被動元件 40% 應用於通訊產業，故智慧手機銷售就成為很重要指標，觀察去年全球智慧手機銷售 - 8.8%，既然如此，為何被動元件廠獲利沒有衰退？

主要是內容結構的不同，整體智慧手機雖降，但 5G 手機卻是逆勢上漲，尤其中國手機 5G 比重己來到 60% 之上，在電容及電阻部份 5G 手機用量是 4G 一倍以上，5G 手機彌補了整體手機下跌的缺口，加上筆電及平板的救援，讓被動元件仍向上成長，而隨之在後的還有另一個重大藍海，也就是「電動車」！

傳統汽車每輛被動元件需求量約 3 千顆，電動車跳升至 1.2 萬顆，到高階部份更超過 2 萬顆，難怪一堆廠商積極擴產，因為背後擁有龐大商機。

萬寶投顧楊惠宇表示，國巨 (2327-TW) 為被動元件指標，7 月合併營收 97 億，為近三年來高點、第 2 季毛利率由 39% 來到 41%，上半年 EPS22.98 元，己逼近去年全年的 27.58 元，今年法人普遍預估賺 4 個股本以上，若扣除掉基美約貢獻一個股本，全年獲利也比去年還要大，可見整體市況良好。

被動元件二哥華新科 (2492-TW)7 月營收 38.62 億雖然沒有創高，但也維持在高水平，第二季毛利率由 29% 增至 34%，毛利率提升下，第二季獲利 4.82 元，比第一季的 4.06 元成長近 20%，此數字也接近兩年半來之高點，公司表示訂單能見度己至年底，下半年將優於上半年。

國巨及華新科，今年獲利皆成長，本益比也都介於 12 倍左右，雖然短線受限盤勢沒有表現，但具有長線趨勢，為「大隻雞晚啼」標的。受限篇幅關係，還有更多個股分析，會在 LINE 粉絲團與讀者分享。立即免費加入楊惠宇粉絲團，立即享有更多個股資訊。

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