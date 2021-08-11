新光三越攜手Diamond Towers簽約 明年Q4將開幕

百貨龍頭新光三越今 (11) 日與龍麟建設正式簽訂「Diamond Towers－正義國宅商場租賃案」合約，新光三越表示，此新店點設定為台北都會購物及社交生活中心，是新光三越最新一代店型，預定明年第四季開幕。

新光三越說明，全台首家住商共融的 Diamond Towers，將結合創新科技與體驗，導入精緻時尚的高端與生活品牌，聚焦都會、摩登、時尚和潮流四大元素，鎖定國際精品、化妝品、設計師服飾、時髦高端運動和話題餐飲超市 5 大業種。

新光三越強調，將延攬品牌全新概念首發店、潮流精品形象大店、最潮米其林星級餐酒館、全新概念 Food Hall 和全台首度落地品牌等，在 A、B 兩棟共 8 個樓層，預計匯集達 100 個具指標性櫃位。

在外觀設計上，新光三越則是力邀知名建築師陳瑞憲團隊操刀，為 Diamond Towers 打造最新一代的室內和外牆設計。

新光三越副董事長吳昕陽說，新光三越 30 年來不斷轉型求新求變，從 1991 年開設第一家店台北南西店打造多元流行商圈、第一個十年 (2000 年) 台中中港店進入大型店舖經營並創造商圈、第二個十年 (2010 年) 高雄左營店結合百貨和公園建構最美麗的生活購物中心，多年來不斷挑戰與轉變，讓百貨不再只有購物，而是與人們生活緊密連結的場域。

吳昕陽說，接下來第三個十年，新光三越最新一代店型、最高端時髦的購物和社交生活中心將精彩呈現，屆時 Diamond Towers 將成為台北東區最受矚目的時尚新地標。

此外，新光三越強調，今年雖面對嚴峻的疫情，仍未停止既有店鋪的改裝、新型態店鋪的展店、數位服務的優化和推展等各項投資計畫。