AES-KY上半年每股大賺16元 超越去年全年

鋰電池模組股王 AES-KY(6781-TW) 今 (10) 日公布財報，受惠輕量型電動載具及中大型工業儲能系統電池模組兩大事業同步成長，推升營收、獲利大幅提升，上半年稅後純益達 12.13 億元，年增 498%，每股稅後純益 16 元，已超越去年全年 14.18 元的水準。

AES 第二季營收 27.42 億元，季增 2.24%，年增 216%，毛利率 36.03%，季減 0.31 個百分點，年增 7.41 個百分點，營益率 27.21%，季減 0.83 個百分點，年增 17.3 個百分點，稅後純益 5.98 億元，季減 2.77%，年增 1073%，每股稅後純益 6.71 元。

AES 上半年營收 54.24 億元，年增 167%，毛利率 36.19%，年增 9.09 個百分點，營益率 27.62%，年增 15.57 個百分點，稅後純益 12.13 億元，年增 498%，每股稅後純益 16 元。

AES 指出，隨著先前耕耘輕量型電動載具、中大型工業儲能系統電池模組的效益陸續顯現，營收快速成長，且目前終端市場需求樂觀，公司將以研發能力與一站式客製化解決方案，持續擴增新客戶及市占率，以提升長線獲利及成長動能。

針對現今缺櫃疑慮，AES 表示，公司已提早訂倉，將盡力滿足客戶需求，同時運用陸、海、空三種貨運方式，期望解決缺櫃問題。