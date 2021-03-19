AES-KY以每股168元 3月22日掛牌上市

高功率鋰電池模組廠 AES-KY(6781) 預計 3 月 22 日上市掛牌，每股定價 168 元， AES 預期今年資料中心備援電池 (BBU)、二輪電動車電池 (LEV) 兩大事業均可成長，營收、獲利再優去年。

AES 去年營收 63.07 億元，稅後純益 9.03 億元，每股稅後純益 14.17 元，為首度賺逾一股本。

AES 指出，去年由於全球疫情蔓延，歐洲各國鼓勵並補貼民眾，採用輕量電動載具取代大眾運輸工具，帶動輕量電動載具在歐洲零售市場買氣爆發，加上主要客戶均為知名品牌，模組在歐美日市占率達 20%，成為產業成長的受惠者。

另外，AES 中大型工業儲能系統電池模組目前也開始放量出貨，兩大事業布局顯現下，今年累計前 2 月營收 17.1 億元，年增 95%。

AES 此次公開申購張數達 3683 張，合格申購數量達 17.55 萬筆，中籤率僅 2.1%。

展望後市，AES 積極四輪電動車事業雙軌並進，除了加入鴻海 (2317-TW) MIH 平台，也已與一線車廠直接接洽，最快 3 年後有成果。

AES 上市增資後股本達 8.5 億元，主要從事高功率電池模組，為鋰電池模組大廠新普 (6121-TW) 旗下子公司，持股 73%，總經理由新普董事長宋福祥之子宋維哲擔任，其具備雙博士學位，曾任聯電 (2303-TW) 部經理、新普董事長特助。