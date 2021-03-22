AES-KY掛牌首日飆漲逾倍數 股價超越母公司

新普 (6121-TW) 旗下小金雞 AES-KY(6781-TW) 今 (22) 日以每股 168 元掛牌上市，受惠資料中心備援電池 (BBU)、二輪電動車電池 (LEV) 兩大事業同步成長，今年可望再賺逾一股本，掛牌首日即吸引買盤進駐，早盤最高達 477 元、強漲 184%，股價也超越母公司的歷史紀錄 397.5 元。

AES 兩大產品線訂單能見度均已達第三季，且訂單水準維持高水位，為滿足客戶需求，持續在台灣與中國擴廠，今年成長動能樂觀，以產品線區分，BBU 由於比較基期較低，成長性大於 LEV，今年除了擴大既有客戶滲透率，也可望有新客戶營收貢獻，預計整體營收比重將從去年的個位數，一舉提升至雙位數。

AES 目前最大的產品線為 LEV，去年營收比重約 9 成，受惠歐洲各國補貼民眾購入輕量型電動載具，帶動二輪電動車買氣噴發，相關電池出貨明顯成長，目前在歐、美、日市占率達 2 成，也看好未來數年 LEV 市場將維持高成長。

AES 去年營收 63.07 億元，稅後純益 9.03 億元，每股稅後純益 14.17 元，為首度賺逾一股本，法人看好，AES 今年展望再優去年下，可望再賺逾一股本。