英業達Q2每股賺0.32元持平首季 上半年EPS 0.63元

代工廠英業達 (2356-TW) 今 (10) 日公布第二季財報，由於筆電、伺服器缺料狀況仍在，單季稅後純益較上季微幅下滑，達約 11.32 億元，季減 1.06%、年減 31.75%，每股純益 0.32 元，與上季相當，累計今年上半年稅後純益達 22.77 億元，每股純益 0.63 元。

英業達第二季營收 1148.03 億元，季增 2.64%、年減 22.83%，毛利率 4.48%，季減 0.09 個百分點、年增 0.43 個百分點，營益率 0.9%，季增 0.02 個百分點、年減 0.47 個百分點，稅後純益 11.32 億元，季減 1.06%、年減 31.75%，每股純益 0.32 元。

累計英業達上半年營收達 2266.51 億元、年減 4.5%，毛利率 4.53%，年增 0.22 個百分點，營益率 0.89%，年減 0.07 個百分點，稅後純益達 22.77 億元，年減 51.5%，主因是去年首季業外有一次性處分上海浦東舊廠利益所致，每股純益 0.63 元

出貨方面，英業達第二季筆電出貨 500 萬台，季增 4.17%、年減 12.28%，上半年出貨達 980 萬台，展望本季，英業達表示，迎產業傳統旺季，加上遞延訂單出貨，預期第三季仍將是全年營運高峰，但出貨狀況持續受限零組件缺料無法預期，也評估在沒有缺料情況下，本季三大產品訂單需求都較上季有雙位數成長。

英業達因應伺服器業務擴展需要，今也代墨西哥子公司公告，將自地委建興建廠房，預計廠房及附屬設備工程總預算將不超過 7590 萬美元 (約新台幣 21 億元)，但後續建廠進度仍未定。

另一方面，英業達公益慈善基金會 8 月 3 日也宣布與國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院簽署合作備忘錄，將捐贈旗下全家寶全方位生理量測系統，導入休士頓阿波羅計畫，進一步透過視訊照顧關懷社區長者健康，共同關懷照護雲林民眾健康。