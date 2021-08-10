7月營收超猛又如何？抄底貨櫃三雄小心摸到大白鯊

上週五 (8 月 6 日) 貨櫃三雄全面大漲，不僅航運類股資金比重再次突破三成水準，長榮 (2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW) 三檔航海王的週線也在同一日全面翻紅收場。此情此景，讓市場上不少手握船票的水手們，對於本週即將公布七月營收的航海王莫不懷抱著極大的希望。一股既期待又怕受傷害的氛圍從週一開始漫延，自然不言而喻。如無意外，陽明的七月營收數字應該會接在長榮之後，在今天盤後來公開，而且普遍預期受惠於國際運價持續上漲，第三季全球塞港、缺艙、缺櫃的情況不變，陽明即將出爐的七月營收應該會與長榮相同寫下歷史新高。

只可惜，股價表現是殘酷的。不論你是手中仍緊握船票的水手，或是磨拳擦掌想趁財報利多抄底搶它一波的投資朋友，都要特別注意！雖然長榮在上週五率先公佈第二季財報繳出「三率三升」、同時創下單季歷史新高，上半年稅後純益 781.41 億台幣，更是整整賺了超過一個股本，推升每股盈餘 (EPS) 達到 15.03 元。但是外資仍然在上週五 (8 月 6 日) 買超長榮 17,540 張 (排名第一位) 之後，週一趕在長榮公開七月營收前即翻臉賣超 22,297 張 (排名第一位)，陽明則在上週五買超 892 張，週一反手賣超 5,448 張(排名第 11 位)。至於昨天尾盤最後半小時回跌翻黑的萬海(2615-TW)，外資在上週五買超 8,009 張(排名第六位) 之後，隨即在週一反手賣超 5,558 張(排名第九位)。兩個交易日下來，外資對貨櫃三雄明顯賣多於買。

外資針對貨櫃三雄隔日沖的操作，也讓台積電 (2330-TW) 在週一尾盤拉抬翻紅，成為台北股市本週第一個交易日的亮點。電子類股資金比重在尾盤快速回防至 50.77%，維持八月以來天天五成的水準，航運類股資金比重則是瞬間從三成降至 28.25%，也是在收盤前的最後半小時被逆轉翻盤。由此可見，本週想藉著航海王財報利多來抄底賺錢，紀律的遵循「大戶關鍵價」，真的很重要。

前面三個禮拜分享給大家的「大戶成本頸線」，長榮 (2603-TW) 在 148 元、陽明 (2609-TW) 在 146 元、2615 萬海在 246 元。不論是上週五長榮、陽明、萬海全面收紅的當天，或是週一 (8 月 9 日) 續漲收紅的長榮與陽明，連續兩個交易日皆沒看到任何一檔航海王的大戶成本被站上，更別談七月底至今，長榮、陽明、萬海根本不曾有過連續三天收盤站穩的局面。有鑑於此，市場投資人務必要明白，即便長榮已公開七月營收年增 1.68 倍，累計前七個月合併營收 2357.99 億已超越去年一整年，但股價是否反應財報數字的利多，得要法人與大戶實際的動作才算數。任何拉抬或漲停只要不到關鍵價皆視為弱勢，投資人不宜貿然搶進或攤平，否則炒底不成反而摸到大白鯊。

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