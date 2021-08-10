市場遺珠！華爾街看好 但股價回落的11檔買進機會

華爾街分析師對 S&P 500 成分股今年餘下時間的獲利潛力持更樂觀的看法，但許多公司股價尚未跟上，這種差異可望成為投資者潛在買進機會。

截至週五，S&P 500 成分股中約 89% 已公布了第二季財報，而所有成分股中有 87% 打敗了華爾街分析師的預期，創下至少 2008 年以來正面意外的最高百分比。

分析師先前已料到，相較去年因疫情受創的數據，今年第二季的獲利表現將大幅反彈，但確切的數據甚至更強勁，整體而言 S&P 成分股獲利超出預期 17%。

這大大提振了分析師的信心。 FactSet 的數據顯示，分析師 7 月將 S&P 500 成分股第三季獲利平均調升 3.6%，其中能源和材料等周期性產業的漲幅最為強勁，分析師分別估計上漲 14% 和 8.8%。

8 月第一週持續有分析師上修預期，這點值得注意，因為分析師通常會在季初調降獲利預期，過去 10 年 40 個季度中，平均下修幅度為 2.1%。

儘管如此，由於 S&P 500 指數的估值接近歷史高位，一些股票最近已經回落。《巴倫周刊》篩選了一份名單，這些公司在過去一個月第三季和第四季獲利估計已獲上修 5% 以上，但其股價卻在此間下跌超過 5% (獲利為負的公司未納入名單)。

該名單共有 25 家公司，半數以上為能源股，例如 Exxon Mobil (XOM-US) 和 ConocoPhillips (COP-US)，這點很有道理：今年迄今油價已上漲 37%，且現行油價較去年低點上漲了 475%，然而，由於化石燃料對環境的負面影響，以及市場對該產業潛在的財務風險的擔憂，能源產業過去 10 年一直在低估值中掙扎。

希望遠離能源產業的投資者仍有 11 檔股票可選擇，例如電玩公司藝電 (EA-US)、家居用品零售商 Bath & Body Works (BBWI-US).. 等。根據華爾街分析師的普遍目標價，這 11 檔股票預計未來 12 個月將看到上漲。

過去一個月，分析師提高了這些公司 2021 年獲利預期，但這些股票的價格卻回落

其他非能源股票包括：富達國家信息服務 (FIS-US)、百特國際 (BAX-US)、Teleflex (TFX-US)、AES (AES-US)、PTC (PTC-US)、豪美航空 (HWM-US)、景順 (IVZ-US)、博格華納 (BWA-US) 和 Vornado Realty Trust (VNO-US)。

當然，該名單只是尋找可能被低估的公司，在買進之前都需要研究更多的基本面，因為每家公司股票下跌都可能有特定的原因。