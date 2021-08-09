〈進出口統計〉7月旺 我四大主要出口市場單月出口值同創新高

根據財政部統計，我對東協、日本、美國與歐洲等主要出口市場 7 月出口同步創新高，其中對歐洲出口值比去年同期大增逾 6 成；另外，對陸、美市場出口也分別有 2 成以上年增幅。

根據財政部統計，我對歐洲出口值 36.3 億美元，年增幅高達 64%，其中基本金屬及其製品增加 4.4 億美元、大增 1.6 倍、資通與視聽產品增加 2.2 億美元、年增 41.7%、運輸工具則增加 2.1 億美元、年增 77.0%。

對中國大陸與香港出口值 155.8 億美元，年增 30 億美元、年增 23.8%，塑橡膠年增幅達 3 成；另外，包括電子零組件、資通與視聽產品與化學品出口值都有 2 成以上增幅。

對美國出口值 55.8 億美元、年增 28.0%，其中基本金屬及其製品增加 2.8 億美元、年增高達 59.8%，資通與視聽產品年增 2.4 億美元、年增 14.2%，機械年增 1.3 億美元、33.9%。

另外，對東協與日本出口也各有 4 成以上的年增幅，其中對東協單月出口值 61.8 億美元，對日出口值也有 26.0 億美元、年增 45.5%。

統計前 7 月對五大市場出口規模值均創歷年同期新高，其中對中國大陸與香港出口 1,042.1 億美元，較上年同期增 247.9 億美元 (+31.2%)，對東協出口 396.9 億美元，增 105.2 億美元 (+36.0%)。

此外，對日本出口 161.3 億美元，增 26.1 億美元 (+19.3%)，對美國出口 350.3 億美元，增 77.1 億美元 (+28.2%)，對歐洲出口 208.8 億美元，增 53.1 億美元 (+34.1%)。