凱美上半年EP 4.45元 賺贏去年整年

被動元件廠凱美 (2375-TW) 今 (9) 日公告第二季財報，稅後純益 3.6 億元，季增 47.9%、年增 101%，每股純益 2.65，獲利改寫單季新高；上半年稅後純益 6.04 億元，年增 109%，每股純益 4.45 元，更是賺贏去年一整年。

凱美第二季營收 21.24 億元，季增 86%、年增 168%；毛利率 26.5%，季增 4.9 個百分點、年減 0.4 個百分點；營益率 16.4%，季增 7.1 個百分點、年增 3.7 個百分點；稅後純益 3.6 億元，季增 47.9%、年增 101%，每股純益 2.65 元。

凱美上半年營收 38.4 億元，年增 89.7%；毛利率 24.3%，年減 1.8 個百分點；營益率 13.2%，年增 2.5 個百分點；稅後純益 6.04 億元，年增 109%，每股純益 4.45 元。

凱美第二季三大產品線鋁質電容、電阻以及風扇需求持續強勁，帶動營收規模放大，且隨著鋁電需求吃緊、價格提升，進一步推升獲利向上。

展望下半年，雖然有中國限電以及疫情影響供料以及運輸，但法人看好，在鋁電需求強勁下，凱美下半年仍可望優於上半年，全年獲利朝 1 個股本邁進；凱美 7 月營收 7.40 億元，月增 2.41%、年增 82.6%，續創歷史單月新高；累計前 7 月營收 45.8 億元，年增 88.52%。