航運三雄重返榮耀 哪裡跌倒、哪裡站起

萬寶投顧楊惠宇表示，投資人在股市常犯的錯誤：過度興奮及過度悲觀！看到股票漲，基本面、技術面、籌碼面完全拋在腦後，不管三七二十一搶進，結果往往從此「長住套房」，要知道「漲多是最大利空、跌深是最大利多」，但投資人往往「反其道而行」，漲多時興奮過頭，跌下來時反被恐懼控制情緒，變成過度悲觀，以至於在最危險時參與、卻又在最好時機放棄，這就是「散戶宿命」

此種例子不勝枚舉，最明顯為航運三雄，巔峰時期長榮 (2603-TW)、陽明(2609-TW) 兩檔加起來成交量就占大盤 40%，整體航運股占大盤 50%，電子股只占 30%，明顯太多人上車，結果股價在 7 月初做頭，一回檔就崩跌 50%，再度驗證「人多地方不要去」真理，可惜簡單的道理投資人學不會，還是有眾多股民深套其中，完全動彈不得，面對如此局面，難道只能「聽天由命」，有沒有其它的解救方法？

萬寶投顧楊惠宇強調，數字是股價最好的保障，有數字的公司，短期會受行情波動影響，但長期還是有向上實力，所以當一檔股票回檔時，要判斷能不能「重返榮耀」，最基本要從數字來去做觀察。

美國狂撒錢，量化寛鬆是雙面刃，經濟上來了很高興，但通膨上來了可不太妙，美國房價己飆到 30 年高點，年增 23% 漲幅相檔驚人，一堆人買房保值抗通膨，也讓拜登跳出來要管制，其中一個就是運價，不過最後取得決議是「不予干涉」，原因漲價是供需失衡造成，此為市場機制，政府難插手。

上月底上海集裝箱指數 (SCFI) 又創下歷史新高，全球主要航線也持續上漲，遠東到美東的運價更突破萬元天價，年底消費旺季廠商急著拉貨，偏偏此時不但塞港，還面臨找不到人的囧境，美國單日確診人數破 10 萬，港口卸貨效率降低，自然船隻週轉率也下降，加上韓國大廠韓新商船員工薪資喬不攏，恐釀罷工下讓運力更加吃緊，航運股下半年獲利還有空間。

萬海 (2615-TW) 為全球第 11 大航商，全球海運市佔率 1.7%，目前擁有 128 艘船，自有船 74 艘、租船 54 艘，待交新船有 30 艘，預計將於明年 7 月底交貨。

萬海主要航線在亞洲近航，擁有 41 條航線，為亞洲市占第一大，在今年第一季因加購新櫃以及美國線航班下，讓獲利大幅跳升，也讓其股價高於長榮及陽明。

長榮 (2603-TW) 為全球第 7 大航商，和萬海不同，主要經營遠洋航線，北美及歐洲占 60%、亞洲占 20%，全球海運市佔率 5.4%，目前擁有 196 艘船，自有船 110 艘、租船 86 艘，待交新船有 77 艘，是全球新建船數最多的航商，待新船交付後，將進一步躋身為全球前五大，北美線運量規模及占比為國內最高，也是航運三雄中股價淨值比最低者。

陽明 (2609-TW) 轉為民營後，仍有 40% 官方持股，目前擁有 88 艘船，自有船 45 艘、租船 43 艘，為全球第 9 大航運商，待交新船訂單有 13 艘，美西及美東線 39%、歐洲線 38%、亞洲線為 23%。

萬寶投顧楊惠宇認為，航運三雄中以萬海營運最穩健、陽明財務體質較弱，淨值也是三者中最低，主要原因在於 2008 簽訂高價租船合約，遇上金融海嘯景氣急凍，又加上新船交付後所增加的資本支出及折舊，獲利不足以償還所致，負債比高達 70% 也為三者中最高，不過此數字己比 108 年的 91% 下降許多，顯見獲利讓體質改善中，而長榮因為大舉建造新船，故負債比由 75% 降至 61%，幅度較小。



三檔股票今年獲利都上看 35 元，以本益比換算超低，分別只有 4 及 7 倍，所謂「水能載舟亦能覆舟」也就是因為超低本益比，讓大多數投資人「著了魔」，爭先恐後搶著上車，大戶低低買，漲高隨便賣隨便賺，可憐散戶只能成為刀上俎，7 月進場 22 萬人全套。

所幸「天無絕人之路」，航運三雄有數字做支撐，不會像大多炒作股「一去不回頭」，於是我們看到季線都出現了反彈，本質不變，不同的是股價便宜了 40%，由「漲多變跌深」，投資命運也將大不相同。

萬寶投顧楊惠宇強調，三雄隨攀升的運價加持之下，將有機會「重返榮耀」，不過此次不是創高而是反彈，往上畢竟有前高賣壓，所以在操作上就不能和以往同樣方式，「哪裡跌倒、哪裡站起！」，只要善用策略靈活操作，上演「逆轉勝」行情指日可待！受限篇幅關係，還有更多個股分析，會在 LINE 粉絲團與讀者分享。立即免費加入楊惠宇粉絲團，立即享有更多個股資訊。

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