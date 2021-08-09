台灣南部水患 中保智慧防災業務詢問度增近1成

台灣南部地區受西南氣流影響造成水患，中保科 (9917-TW) 指出，極端氣候影響劇烈，讓政府、企業與民眾漸能接受裝設智慧防災服務，以降低災損。近期豪大雨，各地淹水災情頻傳，中保科智慧防災其水位偵測系統服務詢問度增加近 1 成。

中保科智慧防災服務項目涵蓋水位偵測、結構物偵測、橋樑道路偵測、邊坡偵測、地震預警系統、建物內的中保防火 + 消防設備信號關閉系統、警械用品等。可協助標的物件災害事前管理，當緊急狀況發生時，連動相關設備將災損降到最小。

中保科主管表示，智慧水位偵測系統可應用在低窪地或社區地下停車場，當偵測到異常狀況，可依業主需求連動相關設備，如裝設抽水馬達，將積水排出，以降低災損；或是在地下道設置水位偵測系統，透過水位偵測器、攝影機，將現場淹水情況傳回中央監控管理平台，讓管理人員隨時掌握現場狀況。

中保科以新竹市全中興地下道為例，雙向都有設柵欄機與攝影監控設備，路口 LED 字幕平日是「全中興地下道警示系統」綠色字樣，當積水到達 10 公分時，字幕會變紅色，顯示「地下道積水請勿進入」；當水位達 15 公分時，則顯示「地下道淹水禁止進入」，警示燈會響起，柵欄也會自動放下。

如此一來，防災系統的建立能避免民眾誤闖淹水地下道，確保行車與生命安全。新竹市政府從 2015 年起委託中保科在車流量大的地下道設置水位偵測系統，目前完成光復路、西大路、全中興等六處地下道的建置。

中保科今 (9) 日並公布 2021 年 7 月營收爲 11.22 億元，月增 0.22，年增 0.68%，累計 2021 年 1-7 月營收 81.36 億元，年增 3.43%，主要成長動能來自智慧防災業務的成長。